在英超開鑼前3日，狼隊在周二（8日）宣布主帥盧柏迪古（Julen Lopetegui）離隊。狼隊今季首場聯賽會在下周一晚作客曼聯。盧柏迪古去年11月上任，幫助狼隊護級，以13名完成球季。英國《BBC》披露，盧柏迪古的離隊與不滿球會的轉會策略有關。



狼隊的聲明表示，雙方認同在某些議題上的意見分歧，同意解約是最佳的解決辦法。狼隊還表示，分手談判在數周前展開，為了給予時間球會尋找繼任人，盧柏迪古留任至今，幫球隊準備好狀態面對新球季。

盧柏迪古執教9個月後離開狼隊。（Getty Images）

據英國《BBC》記白西蒙史東（Simon Stone）了解，在上月對些路迪的友賽後，狼隊及盧柏迪古已達成解約協議，但這位56歲西班牙籍教頭願意留到球會找到新帥為止。狼隊暫未公布新帥人選，據報接任大熱是前般尼茅夫領隊加利奧尼爾（Gary O'Neil）。

《BBC》引述西班牙足球專家巴拿基（Guillem Balague）稱，盧柏迪古與狼隊在轉會策略上有分歧。巴拿基表示：「當盧柏迪古剛執教球會時跟我說，如果他帶領狼隊護級成功，就可以簽入新球員，不是簽最貴的那些，而是年輕且有才華的球員。到季尾，他告訴我情況不是這樣，他只能招募那些免費的球員。」

狼隊今夏只是買斷了上季的借將前鋒馬菲奧斯根夏及中場保巴卡查奧爾，免費簽入後衛馬特杜靴迪。

巴拿基表示，盧柏迪古不滿狼隊「搬龍門」，並認為狼隊的的發展路向及態度不如預期；盧柏迪古本身認為到英超執教會是職業生涯向前邁進的一步，但球會卻在後退。巴拿基續表示，盧柏迪古認為狼隊沒有充分利用他的能力及人脈改善陣容去令球隊成為英超前10名的常客，力爭歐洲賽席位。