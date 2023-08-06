曼城傳看中日本國腳三笘薰　或間接破壞車路士收購大計︱英超轉會

英超「三冠王」曼城今夏轉會窗動作看似不及其他Big 6球會頻繁，僅在稍早前從車路士引入中場高華錫。不過聯賽開鑼前一星期，藍月亮終鎖定7700萬英鎊克羅地亞中堅加維度爾（Josko Gvardiol），周日（6日）再傳另一宗收購，指出他們有意從白禮頓買入日本國腳三笘薰，取代剛離隊的翼鋒馬列斯。



曼城盛傳希望引入三笘薰取代馬列斯。（Getty Images）

曼城今個夏天轉會窗交投相對淡靜，中場根度簡約滿離隊轉投巴塞隆拿，強姦官司纏身的左閘班哲文文迪同樣合約期滿，脫罪後加盟法甲球隊羅連安特。曼城早前以3000萬英鎊從車路士買入高華錫（Mateo Kovacic），作為根度簡的替補。

近日21歲中堅加維度爾終從RB萊比錫來投，成為藍月亮今夏簽入的第二員新兵，英國《太陽報》報道，曼城得到這位年輕中堅後，哥迪奧拿將目光轉向三笘薰身上。

哥迪奧拿早前在日本踢友賽曾大讚三笘薰。（Getty Images）

哥帥早前在日本大讚三笘薰

26歲的三笘薰無論在白禮頓，以至在日本隊、尤其是卡塔爾世界盃決賽周均表現出色，他跟球會尚餘兩年合約，白禮頓已開出5年新約等待他簽署。阿仙奴、車路士對他同有興趣，先後遭白禮頓拒絕。

《太陽報》聲稱，翼鋒馬列斯3000萬英鎊轉投沙特阿拉伯球會吉達艾阿里後，曼城領隊哥迪奧拿希望帶來一位新翼鋒球員。這家英國媒體的轉會消息可靠程度向來不算高，而且暫時未有其他更可信消息來源，但曼城7月23日在日本友賽橫濱水手前，哥帥的確曾大讚三笘薰。

曼城陣容強大，橫掃英超和各大錦標。（Getty Images）

當時哥迪奧拿被問到對亞洲足球水平的看法，「我會說三笘薰在英超的影響力很強大，他在合適的地方遇上合適的領隊，他上季實在非凡（extraordinary）。然後再看日本在世界盃一個非常非常艱辛的分組做了什麼。」

即使曼城真的有意引入三笘薰取代馬列斯，白禮頓相信不會輕易放人。這支南部球會在轉會窗初期已失去麥阿里士打（Alexis Mac Allister），這位阿根廷中場3500萬英鎊轉投利物浦；另一中場卡些度（Moises Caicedo）正被車路士追逐，消息指白禮頓已四次拒絕車路士出價，最新一次總值傳高達9000萬英鎊。《太陽報》指三笘薰轉會費或高達5000萬英鎊，由於白禮頓料不會一次過再放走兩個中前場正選，曼城對三笘薰的收購或間接破壞車路士買入卡些度的大計。