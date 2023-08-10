紐卡素英超23/24前瞻｜三線增兵實而不華　兼顧歐戰或成球季關鍵

紐卡素是上季英超其中一支成績讓人喜出望外的球隊。他們在2021年10月被沙特阿拉伯主權基金公共投資基金為首的財團收購後，並沒有如外界想像般大灑金錢藥石亂投，而是在領隊艾迪賀維的帶領下，實而不華地逐漸走上正軌。上季以聯賽第4名衝線、獲得近20年來最佳聯賽成績以外，他們更事隔47年後再度殺入聯賽盃決賽。

新球季「喜鵲」需兼顧歐聯戰線，不過他們在轉會窗上動作依然不算太大，目前最受注目的收購是從AC米蘭羅致中場大將東拿利（Sandro Tonali），另外賣走了「過人王」辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）。



艾迪賀維一如上季，並沒有花費金錢在轉會市場上買入大牌球星。（Getty Images）

紐卡素（上季：英超第四）

．領隊：艾迪賀維（Eddie Howe）

．主場：聖占士公園球場（容量：52,409人）

．上季聯賽首席射手：哥林威爾遜（Callum Wilson）／18球

東拿利（右二）是紐卡素今季最大收購。（Getty Images）

今夏主要收購：

後衛：利夫拿文度（Tino Livramento），修咸頓/3200萬鎊

中場：東拿利（Sandro Tonali），AC米蘭/5500萬鎊

翼鋒：哈維班尼斯（Harvey Barnes），李斯特城/3900萬鎊



紐卡素在季前賽以不敗之姿壓過維拉利爾、費倫天拿及尼斯贏下Sela Cup，當然這只是季前賽獎盃，領隊艾迪賀維在受英國《BBC》訪問時表示這結果很不錯，但並不是他們想要的，「在很小程度上這確實讓我們嚐到了成功的滋味，但這是季前賽，能贏得錦標是很開心，可這不是我們想要的東西。」他表示球隊已決心要贏得一些錦標，「我們希望能舉起另一項獎盃。」

東拿利需適應英超節奏 或成中後場核心

喜鵲今夏暫時只有兩名主要收購，一是AC米蘭的中場東拿利。在季前熱身賽中，東拿利首仗面對格拉斯哥流浪，以及之後對上意大利球隊費倫天拿時都表現不俗，可在應付英超球隊時，他卻顯得有點難以適應。艾迪賀維在訪問中承認了這一點，認為英超對東拿利而言有所不同，但他認為該名23歲意大利中場有明顯進步。

東拿利需要一定時間適應英超的快速節奏，但艾迪賀維認為他在短時間內已有明顯進步。（Getty Images）

紐卡素上季多以4-3-3陣容作戰，料今季大致不變。東拿利在季前賽多以右中場或防中上陣，艾迪賀維稱讚他在6號位及8號位上控球時十分冷靜沉着。預計東拿利季初要跟桑恩朗達夫（Sean Longstaff）、祖爾韋洛克（Joe Willock）等球員爭奪正選，般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）及祖連頓（Joelinton）兩名巴西兵相信是紐卡素的中場穩膽。

哈維班尼斯或直接成主力左翼鋒

對英超球迷來說，即使不是紐卡素的擁躉，相信也會記得「過人王」辛特麥斯明的精彩表現，特別是上季面對曼城時一度讓基爾獲加（Kyle Walker）醜態百出。不過或許是出於比較「獨食」的踢法問題，加上不時受傷患困擾，他上季其實在紐卡素有約一半場次為後備上陣。

辛特麥斯明轉投沙特聯賽，相信會讓不少英超球迷失望。（Getty Images）

賣走辛特麥斯明後，紐卡素從已降班的李斯特城羅致哈維班尼斯，這名25歲英格蘭左翼鋒在加盟後的主場地標戰梅開二度，已能跟隊友有出色配合。領隊艾迪賀維表示對其印象深刻，並相信他的出色表現會陸續有來。

目前紐卡素陣中左翼鋒有三人，分別是哈維班尼斯、安東尼哥頓（Anthony Gordon）及賴恩費沙（Ryan Fraser）。賴恩費沙上季飽受傷患困擾，可即使受傷前也多為後備身份，預計正選位置將會是前兩者之爭。

哈維班尼斯已迅速融入球隊，並在大勝維拉利爾的友賽中梅開二度。（Getty Images）

利夫拿文度成今夏第三簽

據英國《天空體育》報道，紐卡素以3200萬鎊從修咸頓簽下右閘利夫拿文度（Tino Livramento），此子只有20歲，不過向來表現出色受各方關注。目前喜鵲主力右閘是32歲的捷比亞（Kieran Trippier），他上季表現出色，助攻力強，利夫拿文度未必能馬上動搖他的正選位置，但考慮到年齡因素，又要踢歐聯，相信利夫拿文度會在重要性較低的比賽登場，讓上季踢足38場聯賽的捷比亞輪換休息。

紐卡素預計即將簽入利夫拿文度，以增強右閘板凳深度。（Getty Images）

綜合來看，紐卡素今夏3宗轉會已兼顧前、中、後三線，雖然都非天價球星，但在如今通漲誇張的轉會市場來看，實際上花費已超過1億鎊，相信不會再有太大動作。

艾迪賀維上季已證明自己能以非頂級球星陣容踢入前四，如今再度增兵加強陣容深度，兵源不成問題。問題在欠缺歐洲賽經驗的艾迪賀維能否妥善地調兵遣將，兼顧國內盃賽及歐聯多線作戰，只要做好這一點，相信紐卡素的戰績仍然值得期待。