C朗拿度奠勝連續4場有進賬　領艾納斯闖決賽　離沙特首冠只差一步

C朗拿度（Cristiano Roanldo，又譯C羅）登陸沙特阿拉伯至今，依然未捧過盃，在沙特聯賽開鑼前舉行的阿拉伯冠軍球會盃，C朗在4強憑12碼奠勝，領艾納斯殺入決賽，力爭登陸沙特後的首個冠軍。



阿拉伯冠軍球會盃（Arab Club Champions Cup）4強，艾納斯與伊拉克球會艾爾索達（Al Shorta，又譯巴格達警察）爭奪決賽席位。C朗拿度與沙迪奧文尼齊齊正選上陣，C朗在上半場曾經建功，可惜被半自動越位系統判定為越位，另一曼聯舊將迪尼斯的冷箭中楣，加上波索域及文尼先後在禁區內倒地，球證亦沒有表示，艾納斯半場與對手打成0：0平手。

換邊後，艾納斯繼續佔上風，文尼下半場中後段在禁區內被踢跌，球證翻查VAR後直指12碼點，C朗75分鐘一射中鵠，C朗走向角球旗做出招牌的慶祝動作「Siu」，全場球迷一同和應，他與文尼亦相擁慶祝，最終艾納斯一球小勝對手，首度殺入決賽。

C朗與文尼在建功後相擁慶祝。（艾納斯Twitter截圖）

C朗拿度射入全場唯一入球，連續4場賽事有士哥，並獲選今仗的最佳球員。他隨後在社交網站發文，感激球迷們的支持，亦大讚球隊的團隊合作有成果，如今向着決賽邁進。

C朗自年初加盟艾納斯後，首季未有獎盃落袋，如今在新球季前已有衝擊首冠的機會，艾納斯將在周六（12日）深夜鬥有魯賓尼維斯及高列巴尼坐鎮的希拉爾，C朗距離中東首冠只差一步。

C朗拿度一箭定江山，並獲選為今仗最佳球員。（艾納斯Twitter截圖）