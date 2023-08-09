曼聯馬古尼3000萬英鎊投韋斯咸　失正選再失隊長臂章終離隊︱轉會

撰文：吳慕兒
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曼聯與韋斯咸已就中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）的轉會費達成口頭協議，Sky Sports消息指，價格為3000萬英鎊。交易架構等細節尚待落實，球員跟韋斯咸個人條款有待商討。
馬古尼4年來紛擾不斷的紅魔生涯，或終寫上句號。

馬古尼勢離曼聯，轉投韋斯咸。（Getty Images）
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曾執教曼聯的韋斯咸領隊莫耶斯，曾借用連格一季交出亮麗表現，今夏再次看中曼聯球員，包括中堅馬古尼和中場麥湯米尼（Scott McTominay）。早前已有英國傳媒指，韋斯咸有意用5000萬英鎊買入二人，另也有指鎚仔幫為每人出價3000萬英鎊，但有轉會專家透露曼聯拒絕以這個價格出售麥湯米尼，但會就馬古尼的交易談判。

消息傳出一日後，果然傳來馬古尼交易有進展的消息，韋斯咸與曼聯就轉會費達成協議。韋斯咸今夏失去迪格蘭賴斯，尚未買入任何球員，他們除引入馬古尼，同時與修咸頓達成協議，同以3000萬英鎊轉會費，收購「死球專家」、中場禾特普斯（James Ward-Prowse）。

30歲的馬古尼，2019年以8000萬英鎊轉會費由李斯特城加盟，至今仍是全球最高轉會費後衛紀錄。高昂轉會費價格，令他一舉一動備受注目，每有甩漏和犯錯均被無限放大，加盟紅魔4年以來，獲得讚賞少，受批評的時候佔大多數。

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2022/23球季聯賽盃是馬古尼在曼聯唯一贏得的獎盃。（Getty Images）

他加盟不久已獲前領隊蘇斯克查委任為隊長，無論是曼聯整體以至他個人表現每有失準，均成為球迷和外界眾矢之的。2022/23球季荷蘭主帥坦赫格上任後，馬古尼保住臂章，但失去正選，被去年夏天加盟、坦帥在阿積士的舊部利辛度馬天尼斯搶去位置。到今年夏天，更被褫奪隊長一職，被中場般奴費南達斯取代。

坦赫格上任一年，馬古尼先後失去正選位置和隊長地位，再次傳出離隊消息。事實上，他加盟以來已曾多次出現轉會傳聞，到今次真的接近落實。馬古尼在曼聯頭3季，英超聯賽上陣次數均達到30場以上，上季大減至16次，當中只有8場正選。他累積175次為曼聯上陣，攻入7球，2022/23球季捧得的英格蘭聯賽盃是他紅魔生涯唯一得到的獎盃。

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