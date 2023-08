英超Fantasy｜新球季筍貨推介　夏蘭特全民追捧　森林新門將抵買

英超新球季揭幕戰今晚(11日)深夜上演,由衛冕的曼城作客升班馬般尼。向來熱衷「Fantasy」的《01體育》編輯室,說起「英超Fantasy」,大多的反應都是驚訝,原來暑假已在不知不覺間過去,不知道大家執了陣沒有,若然未交功課,或許本文可以幫幫大家。



記得執陣!(Twitter截圖)

英超揭幕戰在今晚深夜3時舉行,而非周六才有賽事,故此英超Fanstasy第一周「截單日」是今晚深夜1點30分,大家謹記在死線前「執陣」,以免在首周缺席。溫馨提示,Fantasy重開陣容需時,要重設密碼,大家記得預留時間處理。

夏蘭特上季驚人的成績表,今季當然成為各位玩家的追捧對象。(資料圖片/Getty Images)

「人有我有」之選

在英超Fantasy,人有我有未必可以鶴立雞群,但至少與大批玩家「齊上齊落」,緊貼主車群。全遊戲最多人持有的,毫無疑問就是曼城前鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland,$14),原因都不用多談,上季攻入36球,難怪接近88%的持有率。

僅次夏蘭特,只得兩人的持有率超過5成,分別是布卡約沙卡(Bukayo Saka,$8.5)及艾斯度比倫(Pervis Estupiñán,$5),兩人效力的阿仙奴及白禮頓,開季首3輪賽程相對好踢,故持有比率較高。上季表現不錯的拉舒福特及三笘薰,繼續獲得球迷支持,錄得49%及39.5%的持有率。

馬特端拿由阿仙奴轉投森林,有望坐穩正選。(Instagram截圖)

編輯室推介

先「戴頭盔」,推介不代表一定「貼中」,投資涉及風險,各位自行判斷。

門將位置上,從持有率觀察玩家喜好甚為平均,艾達臣﹑艾利臣﹑普比皆有支持者,但$5.5算是高價兵,反而一眾「4字頭」門將更有市場。剛剛加盟諾定咸森林的馬特端拿(Matt Turner),有機會坐穩正選位置,加上只是$4,難怪如今已有9.1%的玩家把這名美國門將收歸旗下。另外,白禮頓賣出山齊士後,積臣史迪利(Jason Steele,$4.5)似乎可以穩居正選,加上身價相宜,是另一個不錯的選擇。

捷比亞是上季得分最高的後衛,但他與阿歷山大阿諾特同屬貴價後衛,分別值$6.5及$8,未必所有玩家也願意花這個錢。買不起捷比亞,但又想要紐卡素球員,價值$4.5的保治文(Sven Botman)是個好選擇。

當艾雲東尼被罰停賽時,麥比奧莫需要背負進攻重任。(資料圖片/Getty Images)

阿士東維拉與賓福特的開季賽程值得信賴,後防的馬迪卡殊(Matty Cash,$4.5)與賓美(Ben Mee,$5),被列為中場的麥比奧莫(Bryan Mbeumo,$6.5),在艾雲東尼被罰停賽時,需要負起進攻重任,但他有機會因傷未能披甲,而維拉新兵穆沙戴亞比(Moussa Diaby,$6.5)也可以選擇入手。

賽程不錯的白禮頓,今夏羅致了有英超經驗的屈福特前鋒祖奧柏度(Joao Pedro),而升班馬盧頓的射手查爾頓摩利斯(Carlton Morris),兩人價格同樣是$5.5,甚有值博率。

查爾頓摩利斯上季是盧頓首席射手。(資料圖片/Getty Images)

避得就避不推介

全個遊戲中,一共4名球員標價在$10以上,當中包括奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne,$10.5)及哈利卡尼(Harry Kane,$12.5),前者有傷在身,加上曼城主帥哥迪奧拿排陣時常有驚喜,收起迪布尼也不是奇事。熱刺日前接受拜仁對哈利卡尼的報價,會否留隊依然成疑,加上$12.5的高價,不如投資在其他球員身上。

熱刺日前接受拜仁慕尼黑對哈利卡尼的開價,會否留隊仍是問號。(Getty Images)

不少曼聯球迷想把美臣蒙特(Mason Mount,$7)納入陣中,但熱身賽過後,蒙特的位置與卡斯米路相若,注重球隊的攻守轉換,這些數據或許未能在Fantasy中轉化成分數。剛被委任做車路士隊長的列斯占士(Reece James,$5.5),在Fantasy常有不錯的進賬,但車路士依然「立立亂」,難以投下信任一票。捷比亞(Kieran Trippier,$6.5)屬於高價後衛,加上季初賽程難度不低,需要考慮。

美臣蒙特在曼聯位置較後,他的數據未必能夠在Fantasy中反映。(Getty Images)

英超新球季首輪賽程:



般尼 VS 曼城

阿仙奴 VS 諾定咸森林

般尼茅夫 VS 韋斯咸

白禮頓 VS 盧頓

愛華頓 VS 富咸

錫菲聯 VS 水晶宮

紐卡素 VS 阿士東維拉

賓福特 VS 熱刺

車路士 VS 利物浦

曼聯 VS 狼隊