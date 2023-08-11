英超Fantasy｜新球季筍貨推介 夏蘭特全民追捧 森林新門將抵買
英超新球季揭幕戰今晚（11日）深夜上演，由衛冕的曼城作客升班馬般尼。向來熱衷「Fantasy」的《01體育》編輯室，說起「英超Fantasy」，大多的反應都是驚訝，原來暑假已在不知不覺間過去，不知道大家執了陣沒有，若然未交功課，或許本文可以幫幫大家。
英超揭幕戰在今晚深夜3時舉行，而非周六才有賽事，故此英超Fanstasy第一周「截單日」是今晚深夜1點30分，大家謹記在死線前「執陣」，以免在首周缺席。溫馨提示，Fantasy重開陣容需時，要重設密碼，大家記得預留時間處理。
「人有我有」之選
在英超Fantasy，人有我有未必可以鶴立雞群，但至少與大批玩家「齊上齊落」，緊貼主車群。全遊戲最多人持有的，毫無疑問就是曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland，$14），原因都不用多談，上季攻入36球，難怪接近88%的持有率。
僅次夏蘭特，只得兩人的持有率超過5成，分別是布卡約沙卡（Bukayo Saka，$8.5）及艾斯度比倫（Pervis Estupiñán，$5），兩人效力的阿仙奴及白禮頓，開季首3輪賽程相對好踢，故持有比率較高。上季表現不錯的拉舒福特及三笘薰，繼續獲得球迷支持，錄得49%及39.5%的持有率。
編輯室推介
先「戴頭盔」，推介不代表一定「貼中」，投資涉及風險，各位自行判斷。
門將位置上，從持有率觀察玩家喜好甚為平均，艾達臣﹑艾利臣﹑普比皆有支持者，但$5.5算是高價兵，反而一眾「4字頭」門將更有市場。剛剛加盟諾定咸森林的馬特端拿（Matt Turner），有機會坐穩正選位置，加上只是$4，難怪如今已有9.1%的玩家把這名美國門將收歸旗下。另外，白禮頓賣出山齊士後，積臣史迪利（Jason Steele，$4.5）似乎可以穩居正選，加上身價相宜，是另一個不錯的選擇。
捷比亞是上季得分最高的後衛，但他與阿歷山大阿諾特同屬貴價後衛，分別值$6.5及$8，未必所有玩家也願意花這個錢。買不起捷比亞，但又想要紐卡素球員，價值$4.5的保治文（Sven Botman）是個好選擇。
阿士東維拉與賓福特的開季賽程值得信賴，後防的馬迪卡殊（Matty Cash，$4.5）與賓美（Ben Mee，$5），被列為中場的麥比奧莫（Bryan Mbeumo，$6.5），在艾雲東尼被罰停賽時，需要負起進攻重任，但他有機會因傷未能披甲，而維拉新兵穆沙戴亞比（Moussa Diaby，$6.5）也可以選擇入手。
賽程不錯的白禮頓，今夏羅致了有英超經驗的屈福特前鋒祖奧柏度（Joao Pedro），而升班馬盧頓的射手查爾頓摩利斯（Carlton Morris），兩人價格同樣是$5.5，甚有值博率。
避得就避不推介
全個遊戲中，一共4名球員標價在$10以上，當中包括奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne，$10.5）及哈利卡尼（Harry Kane，$12.5），前者有傷在身，加上曼城主帥哥迪奧拿排陣時常有驚喜，收起迪布尼也不是奇事。熱刺日前接受拜仁對哈利卡尼的報價，會否留隊依然成疑，加上$12.5的高價，不如投資在其他球員身上。
不少曼聯球迷想把美臣蒙特（Mason Mount，$7）納入陣中，但熱身賽過後，蒙特的位置與卡斯米路相若，注重球隊的攻守轉換，這些數據或許未能在Fantasy中轉化成分數。剛被委任做車路士隊長的列斯占士（Reece James，$5.5），在Fantasy常有不錯的進賬，但車路士依然「立立亂」，難以投下信任一票。捷比亞（Kieran Trippier，$6.5）屬於高價後衛，加上季初賽程難度不低，需要考慮。
英超新球季首輪賽程：
般尼 VS 曼城
阿仙奴 VS 諾定咸森林
般尼茅夫 VS 韋斯咸
白禮頓 VS 盧頓
愛華頓 VS 富咸
錫菲聯 VS 水晶宮
紐卡素 VS 阿士東維拉
賓福特 VS 熱刺
車路士 VS 利物浦
曼聯 VS 狼隊