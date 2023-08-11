英超Fantasy｜新球季筍貨推介　夏蘭特全民追捧　森林新門將抵買

英超新球季揭幕戰今晚（11日）深夜上演，由衛冕的曼城作客升班馬般尼。向來熱衷「Fantasy」的《01體育》編輯室，說起「英超Fantasy」，大多的反應都是驚訝，原來暑假已在不知不覺間過去，不知道大家執了陣沒有，若然未交功課，或許本文可以幫幫大家。



記得執陣！（Twitter截圖）

英超揭幕戰在今晚深夜3時舉行，而非周六才有賽事，故此英超Fanstasy第一周「截單日」是今晚深夜1點30分，大家謹記在死線前「執陣」，以免在首周缺席。溫馨提示，Fantasy重開陣容需時，要重設密碼，大家記得預留時間處理。

夏蘭特上季驚人的成績表，今季當然成為各位玩家的追捧對象。（資料圖片／Getty Images）

「人有我有」之選

在英超Fantasy，人有我有未必可以鶴立雞群，但至少與大批玩家「齊上齊落」，緊貼主車群。全遊戲最多人持有的，毫無疑問就是曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland，$14），原因都不用多談，上季攻入36球，難怪接近88%的持有率。

僅次夏蘭特，只得兩人的持有率超過5成，分別是布卡約沙卡（Bukayo Saka，$8.5）及艾斯度比倫（Pervis Estupiñán，$5），兩人效力的阿仙奴及白禮頓，開季首3輪賽程相對好踢，故持有比率較高。上季表現不錯的拉舒福特及三笘薰，繼續獲得球迷支持，錄得49%及39.5%的持有率。

馬特端拿由阿仙奴轉投森林，有望坐穩正選。（Instagram截圖）

編輯室推介

先「戴頭盔」，推介不代表一定「貼中」，投資涉及風險，各位自行判斷。

門將位置上，從持有率觀察玩家喜好甚為平均，艾達臣﹑艾利臣﹑普比皆有支持者，但$5.5算是高價兵，反而一眾「4字頭」門將更有市場。剛剛加盟諾定咸森林的馬特端拿（Matt Turner），有機會坐穩正選位置，加上只是$4，難怪如今已有9.1%的玩家把這名美國門將收歸旗下。另外，白禮頓賣出山齊士後，積臣史迪利（Jason Steele，$4.5）似乎可以穩居正選，加上身價相宜，是另一個不錯的選擇。

捷比亞是上季得分最高的後衛，但他與阿歷山大阿諾特同屬貴價後衛，分別值$6.5及$8，未必所有玩家也願意花這個錢。買不起捷比亞，但又想要紐卡素球員，價值$4.5的保治文（Sven Botman）是個好選擇。

當艾雲東尼被罰停賽時，麥比奧莫需要背負進攻重任。（資料圖片／Getty Images）

阿士東維拉與賓福特的開季賽程值得信賴，後防的馬迪卡殊（Matty Cash，$4.5）與賓美（Ben Mee，$5），被列為中場的麥比奧莫（Bryan Mbeumo，$6.5），在艾雲東尼被罰停賽時，需要負起進攻重任，但他有機會因傷未能披甲，而維拉新兵穆沙戴亞比（Moussa Diaby，$6.5）也可以選擇入手。

賽程不錯的白禮頓，今夏羅致了有英超經驗的屈福特前鋒祖奧柏度（Joao Pedro），而升班馬盧頓的射手查爾頓摩利斯（Carlton Morris），兩人價格同樣是$5.5，甚有值博率。

查爾頓摩利斯上季是盧頓首席射手。（資料圖片／Getty Images）

避得就避不推介

全個遊戲中，一共4名球員標價在$10以上，當中包括奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne，$10.5）及哈利卡尼（Harry Kane，$12.5），前者有傷在身，加上曼城主帥哥迪奧拿排陣時常有驚喜，收起迪布尼也不是奇事。熱刺日前接受拜仁對哈利卡尼的報價，會否留隊依然成疑，加上$12.5的高價，不如投資在其他球員身上。

熱刺日前接受拜仁慕尼黑對哈利卡尼的開價，會否留隊仍是問號。（Getty Images）

不少曼聯球迷想把美臣蒙特（Mason Mount，$7）納入陣中，但熱身賽過後，蒙特的位置與卡斯米路相若，注重球隊的攻守轉換，這些數據或許未能在Fantasy中轉化成分數。剛被委任做車路士隊長的列斯占士（Reece James，$5.5），在Fantasy常有不錯的進賬，但車路士依然「立立亂」，難以投下信任一票。捷比亞（Kieran Trippier，$6.5）屬於高價後衛，加上季初賽程難度不低，需要考慮。

美臣蒙特在曼聯位置較後，他的數據未必能夠在Fantasy中反映。（Getty Images）

英超新球季首輪賽程：



般尼 VS 曼城

阿仙奴 VS 諾定咸森林

般尼茅夫 VS 韋斯咸

白禮頓 VS 盧頓

愛華頓 VS 富咸

錫菲聯 VS 水晶宮

紐卡素 VS 阿士東維拉

賓福特 VS 熱刺

車路士 VS 利物浦

曼聯 VS 狼隊

