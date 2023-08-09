英超｜曼聯曼城球星擔憂超長補時泛濫　華拉尼抨擊英足總漠視民意

去年卡塔爾世界盃的超長補時，曾引起過不少爭議，周日（6日）的英格蘭社區盾賽事試行同樣制度，曼城便在「補上補」的第11分鐘被追平，然後在十二碼大戰落敗。

如今英超準備在新球季執行包括更充足補時在內的新球例，引來不少球員甚至球員工會主席的抨擊，認為這種安排會加重球員的體能負擔，更會改變這項大家喜愛的運動。



據英國《天空體育》報道，英超聯賽決定在新球季推行一系列新措施，當中最讓球員及球迷關注的，自然新政下動輒上十分鐘的漫長補時。在卡塔爾世界盃期間，補時超過10分鐘的比賽並不罕見，如今這種畫面亦將會在英超出現。

卡塔爾世界盃經常出現的超長補時，預計來季將會在英超經常出現。（Getty Images）

實際上，早一步開季的英冠賽事便已經開始了這一安排，周六（5日）錫周三對修咸頓的比賽中，上下半場的補時合計便有15分鐘。新賽季的改變還包括球員更容易因為拖延時間、「圍球證」等被判罰黃牌，以及放寬身體接觸的尺度等等。

曼聯中堅華拉尼日前便在Twitter上表達對新球例的不滿，「從領隊到球員，我們多年來一直表達關於賽程過密的憂慮，這讓球員的身心狀況都處於危險之中。可儘管我們之前已經作出過反饋，但他們（英足總）在新球季有以下的建議：讓比賽更長、更高強度，而且限制球員抒發情緒。」

華拉尼日前在Twitter上公開表示對新球例的不滿。（Getty Images）

他表示球員只是希望能在一個良好的條件下，於球場上為球會及球迷獻出100%的努力，但他們的意見卻沒有被聽取。

抱怨新補時制度的，還有社區盾「受害者」曼城，領隊哥迪奧拿賽後諷刺說能踢到第二天早上八點。中場大將奇雲迪布尼賽後表示，他與阿仙奴球員甚至球證交談後，他們也不希望這樣，「但新球例就是這樣。今天我們補時踢了12、13分鐘，我能預見一場比賽的補時多達20至25分鐘。我們在周三要在超級盃賽事面對西維爾，到時候補時或會有15至20分鐘，然後星期六再對紐卡素，那加起來就像踢了兩場加時賽。到時候我們便會知道事情會如何，但這根本沒有任何意義。」

數據網站Opta在今年5月時曾發表一份關於五大聯賽及2022世界盃的統計報告，指出各聯賽的平均比賽時間，以及實際上的比賽時間。其中英超平均每場比賽為98分14秒，但實際上皮球在場內的時間僅為54分46秒，表示平均每場賽事的實際比賽時間只有55.8%。

據Opta數據統計，上季英超每場賽事平均實際比賽時間只有55.8%。（Getty Images）

英國球員工會（Professional Footballers’ Association，簡稱PFA）主席Maheta Molango昨日（8日）接受BBC電台訪問時，表示重點應該放在懲罰浪費時間的球員或球隊身上，「這不是籃球，這是足球。或許這正是為什麼一場比賽是90分鐘而不是60分鐘。現在我們做的事情，是正在嘗試改變我們喜歡的這項運動。就我個人意見而言，這不是球迷想看到的。」

他承認在球場上浪費時間的問題需要被解決，但亦認為職業球員目前需要踢的比賽太多，表示現在足球賽事的賽程已「失去控制」，「頂級球員亦需要時間去休息和回復狀態」。

英超新球季部份球例變動（資料來源：《天空體育》及《每日鏡報》）

更全面及充足的補時

對身體碰撞更寬容，以保證比賽流暢度

對拖延時間懲罰更嚴厲，包括門將

對領隊懲罰更嚴厲

不容許圍球證

教練區（Technical Area）只能容納一人

