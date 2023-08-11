英超轉會｜利物浦開水喉搶贏車路士　勢簽白禮頓中場完成大換血

盛傳為離隊罷操的白禮頓中場摩西斯卡斯度，成為利物浦及車路士的求購對象，向來買人量入為出的利物浦，為了與車路士爭奪這名厄瓜多爾國腳，不惜大開水喉。精通轉會消息的記者羅曼奴透露，紅軍與白禮頓已經達成協議，卡斯度有望成為今夏英超轉會費最高的球員。



佐敦軒達臣﹑法賓奴等中場今夏先後離隊，利物浦中場大換血，羅致麥亞里士打（Alexis Mac Allister）及蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），只差一名防守中場，而修咸頓的拿維亞（Roméo Lavia）是紅軍獵物之一，但多次開價仍然未能達成共識。

利物浦中場清空只買兩人 急尋防守中場高普好頭痕︱英超轉會

利物浦英超23/24前瞻｜中場大換血添活力失穩定 力保歐霸前四甚難

利物浦重組中場線，早前已羅致麥亞里士打。（Getty Images）

效力白禮頓的摩西斯卡斯度（Moisés Caicedo）早已盛傳有離心，這名厄瓜多爾國腳早前更罷操，威脅球會盡早把他放售，而車路士與利物浦也對他有興趣，英媒指卡斯度對車路士更感興趣。

白禮頓希望從卡斯度身上賺取一筆可觀的轉會費，《The Athletic》記者David Ornstein指白禮頓為卡斯度舉行一場「拍賣」，價高者得，這場拍賣當地時間周四（10日）晚上結束。縱然車路士願意開出1億鎊，但利物浦開出1.1億鎊，在周末的開鑼日碰頭前，紅軍在轉會市場先勝一仗。

「轉會達人」羅曼奴及David Ornstein分別指白禮頓與利物浦已達成共識，紅軍已準備在當地時間周五早上進行體測。

摩西斯卡斯度為了離隊不惜罷操，如今有望加盟利物浦。（Getty Images）

一旦摩西斯卡斯度的交易屬實，他就有望跟隨舊隊友麥亞里士打，換件球衣在晏菲路繼續聯手，而利物浦的中場大換血亦將完成，由麥亞里士打﹑蘇保斯拉爾及卡斯度，加上居迪斯鍾斯等新星，合組全新臉孔的紅軍中場線。