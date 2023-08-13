曼聯名宿維迪訪港無懼濕熱天氣滿場飛　盛讚坦赫格帶來贏家心態

前曼聯隊長尼曼查維迪（Nemanja Vidić）訪港，周日（13日）早上到沙田馬場波地，偕曼聯U16青年隊及香港青年聯賽選手隊代表，帶領數十位本地小朋友訓練。維迪十分落力，親自落場示範，加入小朋友的隊伍踢分隊賽，踢到滿頭大汗。

維迪休息片刻後，跟現場傳媒大談今季曼聯的組軍，他認為美臣蒙特、奧拿拿及凱倫都能加強球隊實力，大讚主帥坦赫格改變整支球隊的心態，並幫助球員成長。他承認曼城實力強橫，但曼聯正拉近差距，今季有力挑戰更高的排名甚至英超冠軍。



維迪到場，先向小朋友訓話。（顏銘輝攝）

維迪早上10時許抵達現場，經過簡單的儀式及合照後，便開始指導小朋友訓練，由個人體能訓練開始示範，親自教導控球及傳球，還參與分隊賽。維迪在一小時的訓練中絕無欺場，而且滿場飛，很快已經滿頭大汗。工作人員中途遞給他一條毛巾，維迪每隔一兩分鐘就抹一次汗。

這一個小時跟住維迪，他做得最多的動作相信是抹汗。（顏銘輝攝）

維迪感受香港濕熱 「我不停流汗」

訓練完結後，維迪休息片段，很快就接受傳媒訪問。他的第一句話是跟工作人員說：「我需要一張椅子。」他坐下後對工作人員開玩笑說：「多謝老闆。」看來剛才訓練加上香港炎熱的天氣，令縱橫綠茵場多年的維迪都有點累。他說：「天氣有點潮濕，我不停流汗，你們都看得到。」

維迪參與分隊賽，引球突破小朋友的防線。（顏銘輝攝）

多謝香港曼聯球迷長期支持

維迪昨日（12日）到旺角場出席賽馬會青少年足球精英匯的第二場比賽，見證曼聯U16以3：2擊敗香港青年聯賽選手隊。維迪表示很享受昨日的比賽，大讚小將優秀，他還感謝香港的曼聯球迷多年支持，他說：「我昨日見到很多球迷，有的時來自我踢波的時代，因為我見到那些我多年前做球員所穿的球衣。我們見到這裏有一班長期支持的球迷。就算球隊陷入困難的時期，他們亦一直支持。」

有小朋友穿上曼聯球衣而來，請維迪直接在波衫上簽名。（顏銘輝攝）

41歲的維迪在2016年退役。他將球員時代的巔峰奉獻給曼聯，在2006年初從莫斯科斯巴達加盟曼聯，到2010年獲委任為隊長；效力超過8年後，於2014年離隊。維迪為曼聯贏得5次英超冠軍，還有在07/08球季奪得歐聯。司職中堅的維迪踢法勇悍，他跟門將雲達沙及中堅里奧費迪南組成的後防鐵三角，令當時的對手望門輕嘆，而曼聯球迷則津津樂道。

維迪親自為小朋友示範。（顏銘輝攝）

經歷「後費格遜時代」的動蕩後，來自荷蘭的坦赫格去年上任曼聯領隊，上季帶領球隊贏得聯賽盃，英超以第3名完成。今夏，曼聯增兵，先簽中場美臣蒙特，再買門將奧拿拿，並羅致到丹麥年輕前鋒凱倫。維迪大讚這3名新兵皆是好球員，可以增強球隊實力，但他認為最重要的還是坦赫格。

除了指點香港的小朋友，維迪亦向曼聯U16小將分享心得。（顏銘輝攝）

坦赫格帶來贏家心態及團體精神

「明顯地，最重要的是教練帶來的東西，他將一份心態帶到球隊，這是贏家的心態，還有團體精神。他以團隊為先，以前我們有種球員，想靠一己之力去改變戰局，但他更看重的是整體。」維迪說。

維迪對坦赫格讚不絕口，認為他是一位適合曼聯的教頭，「我覺得最重要的一點是，他會幫助球員發展。你們可以見到，有些球員改善了比賽表現。這是一位教練應該要做到的。」

「相信這個球季我們可以挑戰錦標，即是英超。我們都很期望這個球季，我覺得大家都很興奮，球迷也期待新兵的表現。」

維迪早上出席賽馬會的社區活動，跟一班香港小朋友交流。（顏銘輝攝）

如果曼聯要挑戰英超冠軍，最大的對手肯定是曼城。同市宿敵「藍月亮」在哥迪奧拿領軍下對上6季5次贏得聯賽冠軍，上季更贏歐聯，成為三冠王。維迪說：「他們擁有一支優秀的球隊及一位好教練，但我相信我們正不斷拉近與他們之間的差距，有能力挑戰對方的位置。不只是排名，還有我們的足球風格，爭取大量入球的進攻足球。」

有小朋友穿上曼城球衣，引起維迪注意。（顏銘輝攝）

談到個別曼聯球員，維迪讚賞上季加盟的阿根廷中堅利辛度馬天尼斯，他認為馬天尼斯為曼聯所來所需的能量，用波又好，「我們最初以為他難以在英格蘭足球踢出好表現，因為他的身材，但他踢得非常好，我甚至覺得他是我們上季其中一位最佳球員。」維迪還表示看過曼聯的季前賽，認為上季尾的傷患沒有影響到馬天尼斯的表現。

維迪與小朋友擊掌，全無架子。（顏銘輝攝）

英格蘭中堅哈利馬古尼上季淪為第四中堅，今夏更失去隊長之位；傳曼聯已經跟韋斯咸就轉會費達成協議，馬古尼勢將以3000萬鎊身價離隊。維迪說：「我覺得他為球隊竭盡所能了，十分專業。有時候，當你去到一種情況，就是時候離開。我在曼聯踢了8、9年後也離開了。他現在的情況也是一樣，但要離開一間像曼聯般的球會，確實不容易。」

維迪在分隊賽中十分公平，幫過綠衫隊後，就代表白衫隊。（顏銘輝攝）

坦赫格安排了中場般奴費南迪斯接過隊長臂章，維迪滿意這個人選，讚賞這位葡萄牙國腳也擁有贏家心態，而且還有卡斯米路等經驗豐富的球員，一起分擔領導球隊的責任。

曼聯今夏放走了效力12年的門將迪基亞，買了奧拿拿來頂上首席門將之位。維迪認為頂替迪基亞不是一件簡單的工作，但他對坦赫格的眼光有信心，「坦赫格在阿積士時已經認識奧拿拿，他會傾向由後場慢慢組織上來，這是坦赫格喜歡的踢法，我覺得奧拿拿會是一位合適的門將。」

有小朋友取得維迪的簽名加合照。（顏銘輝攝）

英超已經開鑼，曼聯會在香港時間周一深夜出戰首場聯賽對狼隊。維迪說：「首場聯賽通常都難踢，就算是我效力曼聯的時代，我們都試過首戰取得不理想的賽果，但最後贏得冠軍。不過，我對曼聯有信心，最重要是贏波。」

維迪抹汗這個畫面經常出現。（顏銘輝攝）

今夏曼聯派了U16訪港，踢了兩場友賽，相信曼聯球迷最關心的是，一隊何時再訪香江？會不會是明年夏天？維迪說：「或者吧。（你能否帶他們來？）對呀，我覺得他們都會。一年去美國，一年去中東，所以他們有可能會來的。」