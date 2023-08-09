曼聯港足梯隊友賽場面墟冚　科蘭湯令山亮相　球迷：氣氛似奧脫福

曼聯16歲以下青年隊今（9日）晚與香港18歲以下代表隊於旺角大球場上演「賽馬會青少年足球精英匯」首場友賽，最終小紅魔在超過4500人觀賽下擊敗小港將，有球迷直言現場氣氛如曼聯主場奧脫福一樣。



香港向來擁有不少紅魔躉，今次曼聯青年隊訪港，免費門票在開始登記後兩小時內「售罄」；而在今仗開波兩小時前，亦已有過百名球迷於花墟道排長龍等待入閘。

場內除了設有各種考驗球迷運動細胞的攤位遊戲，也有模仿曼聯更衣室、掛有現役紅魔球員波衫的「打卡位」，最亮眼是從英國空運到港的聯賽盃獎座，吸引不少魔迷拍照。

冼先生一家四口均是曼聯躉，今日齊齊入場睇波。（袁志浩攝）

一家四口均是曼聯躉的冼先生跟太太攜同兩名愛兒睇波，他表示今場比賽絕對值得入場，「在香港很少機會睇到曼聯，再加上是與港隊一起踢，我認為要支持這些青年軍的活動。」

他與家人都有在場外留下倩影，並希望未來會有更多同類親子活動，「若然有紀念品賣就更好，亦期待真的邀請曼聯（成年隊）來，但也沒有所謂吧，大家都很享受。」

科蘭在友賽前亮相。（袁志浩攝）

科蘭遠距離與球迷自拍 歌手湯令山「班門弄斧」

曼聯名宿科蘭在比賽前約半小時登場，他繞場一周與球迷遠距離自拍，令部份觀眾「各出奇謀」——揮動印有科蘭的傑志波衫、高唱科蘭的打氣歌去吸引其注意，牽動全場氣氛。

科蘭之後與本地歌手湯令山參與開幕儀式，兩人需射中中圈內的四個小型龍門，當中身穿港足戰衣的湯令山「班門弄斧」，場面趣怪。

湯令山「班門弄斧」。（袁志浩攝）

旺角場逾4500千人觀戰 曼聯迷：氣氛像奧脫福

旺角場超過4500名觀眾之中，大部份人都穿上紅色或曼聯波衫，一個又一個的「般奴費南迪斯」、「卡斯米路」在場內遊走，然而亦有球迷選擇穿起港隊波衫為代表隊加油，場內高呼港足口號時亦獲得不少反應，但未見有曼聯擁躉帶動全場打氣。

曼聯U16最終擊敗港足U18。（袁志浩攝）

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今場比賽在視像助理裁判技術協助下展開，上半場港隊雖然落後三球，但一次出色的左路突破仍讓球迷不禁「哇」一聲，並隨即鼓掌。曼聯右翼賓迪圖（Bendito）多次精彩盤扭、憑一己之力撕破港隊防線，也深得球迷歡心。

下半場港隊力保不失，現場球迷開始齊心高呼「We are Hong Kong」，不少人更走到場邊隔着欄杆支持港隊破蛋。港隊尾段「撳住」對手狂攻，惟最終仍無法取得入球，以0：3落敗。

支持曼聯已30年的賴先生表示，十分享受場內氣氛，「像奧脫福一樣」，他認為曼聯青年隊始終在體格與速度上佔優，「作為『死忠』，曼聯什麼年齡層的球隊也會來，港隊雖然是一貫踢法，但球員拚勁不輸大港腳。」

今場比賽吸引逾4500名球迷到旺角場觀戰。（袁志浩攝）

大會今場比賽沒有劃分兩隊球迷的打氣區，但港足打氣組織「香港力量」依然如常在界限街的28區為球員吶喊助威。

其中一位成員恒仔認為，主辦單位的安排像為曼聯舉辦表演賽，感覺上對港隊不夠尊重。「每位球迷入場都只是支持自己喜愛的球隊而已，我們當然想讓更多人看見港隊，但這不全是球迷的責任，大會往後可考慮參照國際賽的安排。」

港足球迷今場如常為代表隊打氣。（袁志浩攝）

港隊隊長周子謙：感謝球迷打氣

港隊隊長周子謙表示，大部份隊友缺乏在大型球場比賽的經驗，踢落有點怯場，惟他坦言球隊沒有放棄，全賴現場球迷的支持，「下半場壓着對手打，多謝球迷營造到這個氣氛。我踢足全場、後段已沒有力氣，仍能上前（助攻）就是因為球迷（的打氣）。觀眾這樣嗌我們的名字，相信人生不會發生很多次，所以我很難忘。雖然最後無法為他們入波，但證明我們有隊形地踢，也能製造到攻勢。」

連續數天跟曼聯青年軍交流、練習、比賽，周子謙坦言對方在場內場外一樣專業，態度認真，十分值得港將學習。「他們的個人質素很強，而且自小已一起訓練，所以在隊形這方面我們有集訓也追不上，但相信實力上距離不是很大，比數不能反映一切。」