美斯首度正選即梅開二度兼助攻　超班實力領國際邁亞密輕鬆大勝

國際邁亞密面對阿特蘭大聯的美墨聯賽盃分組賽次輪賽事，早在賽前記者會上，主帥馬天奴（Gerardo Martino）便已透露美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）會以隊長身份正選出戰，美斯這場首度為國際邁亞密正選披甲，盡顯超班實力，先入兩球，再為隊友送上助攻，帶領球隊取得4：0大捷。



上場國際邁亞密對藍十字，美斯地標戰後備入替即以罰球絕殺，助球隊以2：1勝出，令美斯在美國的比賽更受外界關注。在當地時間時間周二（25日），國際邁亞密繼續出戰美墨聯賽盃分組賽，面對另一支美職聯球隊阿特蘭大聯，36歲的美斯與巴塞舊隊友布斯基斯（Sergio Busquets）皆為首次正選上陣。

美斯今場第一次為國際邁亞密正選上陣。（路透社）

曾獲格萊美獎的美國著名Rapper DJ Khaled今場到場觀戰，其兒子更成為美斯身前的球僮，但賽前卻似乎過於緊張而哭起來，美斯則在身後一直安慰他。

開賽僅1分鐘，阿特蘭大聯便率先攻破大門，但因越位在先無效。至第8分鐘，美斯接應好拍檔布斯基斯傳出的過頭波，突破越位入楔，以單刀姿態奔向禁區，射中門柱後再補射入網，助國際邁亞密領先1：0。值得一提的是，阿特蘭大聯是該名阿根廷球星職業生涯第100間攻破大門的球會。

美斯在第22分鐘再下一城，他從中路傳出直線予隊友落底後，自己再殺入禁區撞射入網；羅拔泰萊（Robert Taylor）在完半場前再入一球，助國際邁亞密以3：0優勢進入更衣室，據B/R Football報道，這也是該支球隊史上第一次半場領先對手3球。

換邊後8分鐘，國際邁亞密憑一次反擊再次製造威脅，美斯持球發動反擊，吸引防守後為羅拔泰萊送出直線，助後者梅開二度，並將優勢擴大至4：0。

第71分鐘，美斯在禁區頂策動攻勢，以直線撕破阿特蘭大聯防線後，從禁區接應傳中的羅拔泰萊卻未能把握機會完成帽子戲法。至第78分鐘美斯被換走，滿場觀眾送上掌聲，對手亦送上擁抱致意。

根據Twitter片段，美斯被換走後，現場不少觀眾紛紛離場。足見美斯加盟美職聯後的影響力，亦有球迷表示這代表國際邁亞密本身的實力不足，無法吸引本地球迷入場。

美斯今場兩個入球都是由右腳射入，數據網站Opta表示，這名阿根廷球星上一次用右腳梅開二度，已經是2015年的事情。目前邁亞密國際在美墨聯賽盃J組兩戰全勝，意味着他們已確定出線，能夠晉身賽事32強。

美斯與羅拔泰萊各入兩球，助國際邁亞密以4：0大勝阿特蘭大聯。（路透社）