美斯地標戰｜勒邦占士細威現場觀戰　看台上少不了這位美斯密友

美斯在國際邁亞密的地標戰萬眾矚目，引來不少名人到場觀戰，包括NBA球星勒邦占士（LeBron James）及已退役網球手「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），三名各自領域的體育「GOAT」聚首一堂。

當然，有美斯的地方，總少不了他——與美斯一起成長的密友阿古路。



這場聯賽盃的門票早在賽前售罄，據CNN報道，最高票價炒至11萬美元（約86萬港元）一張。今場美斯未有正選上陣，開賽前NBA球星勒邦占士到後備席與美斯打招呼，兩人惺惺不惜擁抱足有10秒之久。占士賽前亦與國際邁亞密班主之一碧咸（David Beckham）及其妻子維多利亞合照。

勒邦占士於Instagram分享兩人合照：「兄弟歡迎你！！！能在一名偉大球員面前觀戰總是很開心。」兩人多年前已經相識，勒邦占士在2011年曾到訪巴塞隆拿訓練場，並與美斯合照。

勒邦占士2011年曾到訪巴塞隆拿訓練場，並與美斯合照。（資料圖片）

「細威」同樣到場觀戰，她看到美斯以罰球絕殺藍十字後，張大嘴巴顯得十分驚訝。在莎蓮娜旁邊的是名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）及其兒子，NBA球星夏登（James Harden）曾與另一個卡戴珊（Khloé Kardashian）交往，金卡戴珊就是後者的姐姐。

「細威」莎蓮娜威廉絲（左）及名媛金卡戴珊到場觀戰。（路透社）

金卡戴珊的兒子十分喜歡足球，完場後在球員通道旁跟美斯「集郵」，美斯也很耐心地滿足他的要求。

當然，有美斯的地方又怎會少了他的密友阿古路（Sergio Aguero）？阿古路特地前來捧場，在畫面右方的則是美國著名歌手及演員Becky G，她今場在賽前為現場觀眾獻唱。

美斯在下半場後備入替一刻，勒邦占士及「細威」等人均舉起電話，美國傳媒《Bleacher Report》形容是「GOATs」（Greatest Of All Time）為另一名「GOAT」拍照。網絡傳聞NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）亦有到場，但經查證後實為誤傳，他亦被廣泛認為是美式足球的「GOAT」，雖然今次未能到場為這張照片增添傳奇色彩，但美斯早前亮相加盟儀式時，布雷迪有拍片歡迎美斯。