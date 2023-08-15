亞冠盃外圍賽︱流浪反勝為敗出局　日援神田夢實炮轟隊友：我想贏

香港代表流浪周二（15日）晚在旺角大球場迎來亞冠盃「地標戰」，外圍賽鬥2022年越南甲組聯賽亞軍海防FC。在4158名球迷觀戰下，流浪功敗垂成——領先至88分鐘被逼和，加時再連失三球，最終以1：4告負出局。

流浪入球功臣神田夢實賽後向隊友發炮，認為有球員沒有拚盡全力，否則球隊能力改變戰局。



海防FC今仗有數百名球迷入場，他們開賽前一個半小時已抵達正門外，邊播放音樂、邊派發打氣物資守候。部份越南擁躉需由足總職員帶領前往作客區入口，亦有客隊球迷手持主場門票進場，坐在接近作客區的龍門後方，惟經過主隊球迷面前時被報以噓聲。他們身穿紅衣、不時揮動旗幟，氣勢比坐在流浪板凳後方的主隊打氣團更浩大。

海防FC球迷人數眾多，聲勢浩大。（袁志浩攝）

流浪今仗由梁興傑把關，攻擊重心神田夢實、伊巴謙夥拍新兵卡丹奴域，其餘外援名額由韓將包辦，朴鍾範、金昊奎、馬相訓鎮守後防，加上本地球員如林嘉緯、姚浩明、林衍廷及李毅凱。客隊值得留意的球員則有前大埔澳洲中堅雲美亞斯，及前巴西U20前鋒艾美達。

流浪日援世界波開紀錄

海防右翼阮有山上半場甚為活躍，此子5分鐘右路施左腳內彎射門，省中人彈高幾乎笠死梁興傑。流浪企穩陣腳後即有機會，神田夢實9分鐘長傳伊巴謙，這位加納鋒將心口控定後抽射被封走，皮球彈至禁區頂由林衍廷衝前補中，但射門被守門員擋出底線。這位港隊中場跟林嘉緯中段兩次逼搶時飛剷得手，均贏得全場球迷鼓掌，士氣高昂。

林衍廷上半場錯失機會，十分失望。（袁志浩攝）

然而海防逐漸搶回主導，流浪後防多次長傳失誤斷送控球權，27分鐘艾美達在重重包圍下遠射僅斜出；8分鐘後他未能把握半單刀機會，射地波被救。

流浪完半場前為主場球迷送上驚喜，林嘉緯禁區頂扣過對手後橫傳，神田夢實擺大位右腳射出拋物線曲墜波破網，為流浪領先1：0。

神田夢實右腳遠射破門，為流浪領先。（袁志浩攝）

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隊友們紛紛衝前與神田夢實慶祝。（袁志浩攝）

流浪體力不繼 後備兵基藍馬犯天條

換邊後李毅凱、姚浩明相繼體力下降兼抽筋，流浪換入盧均宜跟基藍馬主守，門前險象環生。79分鐘阮有山門前插水式飛頂柱邊出界，隨後范忠孝禁區內腳趾尾拉西射遠柱，梁興傑單刀擋走。直至87分鐘，基藍馬撞跌艾美達犯「天條」，後者操刀十二碼遭梁興傑用腳踢走，但海防仍有阮俊英補中，追至1：1。

基藍馬在禁區內撞跌對手。（袁志浩攝）

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球證在88分鐘判罰流浪十二碼，球員難掩失落。（袁志浩攝）

兩隊要加時分勝負，相比起已戰至季尾的海防，流浪明顯體力不繼，戰至加時18分鐘起，被對手8分鐘內連入三球，最終輸1：4，無緣再進一步。而晉級的海防則會在下周二（22日）附加賽圈作客韓職仁川聯，爭奪分組賽席位。

神田夢實賽後情緒激動。（袁志浩攝）

神田夢實怒轟隊友：大家都停下腳步

完場哨子聲響起，梁興傑跟部份隊友倒地抱頭仰天長嘆，這位守門員回到後備席前也一度眼泛淚光。然而今場入波的主力神田夢實卻十分勞氣，坐低脫下球靴後一直唸唸有詞，疑似在責罵隊友，更激動得掉走球靴，球隊職球員安撫無果，他逕自走回更衣室。

這位日援冷靜過後在混合採訪區、在簡單英語表示，自己當時非常生氣，「我想贏，也覺得球隊可以贏。」可是他認為隊友沒有拚搏（fight）至最後一刻，「有這麼多人來看我們比賽，我們應該要不斷跑動，但大家都停下來了。假如我們有更強的意志，更專注在足球上，我們可以改變戰果。」

林嘉緯認為球員已盡力，只是狀態明顯不足。（袁志浩攝）

不過，流浪總教練王家中卻認為球員已拚盡所有，「我沒有預期過要再踢30分鐘（加時），本已知道球隊深度不夠，對球員的努力感到驕傲。」踢到106分鐘才被換走的林嘉緯也稱，相信球員沒有留力，只是部份隊友亞洲賽經驗不足，在留放體力上有問題。「上半場我們仍控制比賽，但之後明顯狀態或體力下降，與其說捱至80多分鐘失球很不值，其實這戰局也是預期之中。」

繼2018年亞冠盃分組賽後再登亞洲賽舞台，林嘉緯自覺仍跟得上節奏，他感謝在場逾4000名球迷的打氣聲，並為賽果道歉，望大眾體諒。「能夠再踢亞冠盃，還有這麼多球迷支持，很難得。希望不是最後一次（踢亞洲賽），相信下年會再有機會。」