尼馬離巴黎在望　傳希拉爾開肥約求購　另一巨星勢轉戰沙特

巴西球星尼馬（Neymar，又譯內馬爾）早前傳出與巴黎聖日耳門高層攤牌，表明離隊意願，新球季首戰未被列入大軍名單。《ESPN》消息指，PSG正與沙特阿拉伯球會希拉爾洽談，有望成為另一名轉戰沙特的大名球星。



缺少麥巴比及尼馬的PSG，新球季首戰只能在主場與羅連安特打成0：0。（路透社）

傳尼馬有離心 PSG鐵三角瀕臨全面瓦解 父親兼經理人回應否認

巴黎聖日耳門在周六（12日）深夜主場對羅連安特的法甲揭幕戰，基利安麥巴比與尼馬兩大球星同樣無影，未被列入大軍名單，前場由干卡路﹑李剛仁及阿辛斯奧3名新兵孭飛，PSG全場錄得20次攻門，卻未有進賬，與對手互交白卷，未能以勝仗開展新球季。

法國《隊報》早前透露，尼馬與球會高層表心跡，希望今夏離開巴黎，縱然他父親兼經理人矢口否認，但離隊的機會似乎愈來愈高。《ESPN》引述消息人士指，沙特阿拉伯球會希拉爾（Al Hilal）與PSG方面接觸，希望把這名31歲的巴西球星帶往沙特。

盛傳尼馬早已與球隊高層攤牌，希望離開巴黎。（Getty Images）

《ESPN》指，巴黎聖日耳門希望在尼馬身上賺取8000萬歐元轉會費，而金錢對沙特球會從來都不是大問題，據報雙方的洽談甚有進展，但仍然需要時間達成共識。另一消息人士向《ESPN》透露，希拉爾方面將為尼馬開出一紙兩年合約，年薪高達1億歐元，而尼馬已準備落筆簽約。

尼馬與沙特聯賽愈行愈近，有望成為另一位超級巨星轉戰中東，而他盛傳加盟的希拉爾，隊中只得高列巴尼﹑魯賓尼維斯及米連高域沙域，星味似乎欠奉，相信尼馬的加盟正好彌補這方面的不足，並領軍與C朗﹑賓施馬等巨星交手。