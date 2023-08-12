沙特聯｜法明奴地標即演帽子戲法　艾度亞文迪連環失誤送大禮

沙特聯賽在這個夏天轉會窗羅致不少大牌球星，新球季可謂星光熠熠，其中羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）加盟吉達艾阿里（Al Ahli）首戰，便上演帽子戲法助球隊以3：1獲勝。



相比起有C朗拿度、沙迪奧文尼在陣的艾納斯、又或是有賓施馬、簡迪加盟的伊蒂哈德等其他沙特球隊，吉達艾阿里知名度及關注度相對稍微低一點，但其實他們在這個夏天轉會窗買來了法明奴、馬列斯及辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）組成了三叉戟組合，也從車路士羅致門將艾度亞文迪（Edouard Mendy），實力不容小覤，亦是今季沙特聯賽奪冠的熱門之一。

吉達艾阿里今季陣容不容小覤。（Getty Images）

比賽第6分鐘，法明奴接應右路傳中，在小禁區邊緣頭鎚一跣入網，助吉達艾阿里領先艾哈森（Al Hazem）1：0。

吉達艾阿里入的第2球，便正是三叉戟聯手的成果。辛特麥斯明在左路展開反擊，一路推進至中路，將皮球傳至右路的馬列斯腳下，後者精準地穿過防線傳到遠柱，由法明奴輕鬆送入網中，比賽僅10分鐘吉達艾阿里便已領先2：0。

不過有趣的是，門將艾度亞文迪在這場沙特地標戰似乎也想「出點風頭」，他先是接隊友回傳時控甩，隨後在禁區內慌張地鏟中對手，但逃過一劫沒有被判十二碼；不過換邊之後他再沒這麼幸運，這次同樣是接到隊友回傳後，他打算一腳傳至中場但稍欠準度，被對手前鋒維拿（Vina）截到後直接笠死。

隨後法明奴一次禁區邊緣左腳抽射破網，但僅僅越位被判詐糊。他在72分鐘接應辛特麥斯明傳中頭鎚被門將撲到，隨後馬上補射入網，助球隊領先至3：1之餘，更在地標戰便完成帽子戲法。

雖然辛特麥斯明最後的傳中沒被計算助攻，但這仗亦證明吉達艾阿里的三叉戟陣容確實攻力不俗，而且配合流暢。賽後法明奴接受RMC Sports訪問時為自己的表現感到喜悅：「我想成為幫助沙特聯賽發展並使其變得更加強大的人之一，我很高興能夠在地標戰中攻入3球並幫助我的球隊。願我們能繼續踢出精彩的比賽，取得成功並為球迷帶來歡樂。他們塞滿了這個球場，我們度過了一個美妙的派對。」

法明奴（右）轉戰沙特首仗表現出色，連中三元助球隊勝出。

這場為沙特聯賽今季首場賽事，吉達艾阿里將會在香港時間9月21日面對有C朗和沙迪奧文尼領軍的艾納斯。

今場比賽精華：