體育熱話｜張雨霏試玩跳水　三米板嚇到「步步為營」網友大讚可愛

「亞洲蝶后」張雨霏在泳池內的英姿大家應該不陌生，作為奧運金牌泳手，同樣是跟水有關的運動，她在跳水台上表現又如何？



網絡上最近傳出一條張雨霏跨界嘗試跳水的影片，只見這名東京奧運200米女子蝶泳金牌得主，先是站在一米跳板上，但又覺得只嘗試一米高度好像「太丟人」，隨後戰戰兢兢地轉移戰場。

張雨霉在三米跳板上嚇得「步步為營」。（微博影片截圖）

不過在泳池內英姿颯爽的張雨霏，去到三米跳板卻嚇得「步步為營」，連小腿都忍不住顫抖起來，只能一點點地移到跳板邊緣處，還以為自己是站在八米跳板上。之後她猶豫了很久仍不敢跳下去，還說嚇得「汗都出來了」，最後終於邁出腳步，直立式跳下水中，被影片剪輯者戲稱為「炸水隊」成員。

游回池邊時張雨霏笑着說「太嚇人了」，結果再試一次還是只敢到一米跳板上。這次她表現得沒那麼驚慌，「炸水」的效果明顯比上一次好，最後也笑着感嘆：「還是老老實實游泳吧。」

由於她全程保持笑容，加上在三米板上「騰雞」的舉止，影片在微博及Facebook等平台引來不少稱讚：「雨霏太可愛了」、「游泳隊真是美人窩啊」、「忍不住，實在忍不住啊，太可愛了太搞笑了！」、「一直笑呵呵的招人喜歡」、「可愛又漂亮的『9金泳后』！」、「腳抖抖抖抖的很厲害」。也有人感嘆「隔行如隔山」、「都是水中項目，游泳和跳水還是差距很大的」。

張雨霏上月在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽中奪得兩面金牌後，於今月初的成都世大運中以「特種兵」身份參與4個單人項目以及5個團隊項目，並全數獲得金牌，成為該項賽事的「9金泳后」。