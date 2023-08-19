英超｜柏基達涉違反賭博條例　轉會曼城觸礁更暫被踢出巴西國家隊

曼城中場大將奇雲迪布尼受傷，預計將缺陣數月，各媒體盛傳他們準備從韋斯咸羅致25歲的巴西國腳柏基達（Lucas Paqueta）作替代人選。

不過近日英國《每日郵報》報道他可能違反賭博條例而被英足總調查，最新情況指柏基達尚未受到檢控，但轉會曼城一事則因此而遭擱置，還被暫時踢出國家隊名單之外，隨時步艾雲東尼後塵，球員生涯因此受阻。



柏基達去年從里昂轉投韋斯咸，據BBC報道，其轉會費超過5000萬鎊，為「鎚仔幫」史上最高紀錄。最近因迪布尼受傷需長唞，傳出曼城欲以7000萬鎊收購這名中場，但這宗交易目前迎來暗湧。

柏基達本有機會轉投曼城，但因涉嫌違反賭博條例而暫時擱置。（Getty Images）

據《每日郵報》引述巴西《環球報》（Globo）報道，柏基達在韋斯咸球衣贊助商Betway網站開設了帳戶，並被發現本人及家鄉友人的帳戶，投注了自己在今年3月主場面對阿士東維拉的比賽中領黃，該場比賽柏基達在下半場被黃牌警告。報道續指，該帳戶亦在同一天下注貝迪斯前鋒Luiz Henrique於面對維拉利爾的比賽中領黃，該名巴西前鋒同樣在比賽中被黃牌警告。

《環球報》指Betway在巴西當地不是常用的賭博網站，因此柏基達在當地開設帳戶時引起懷疑。目前柏基達尚未正式被紀律部門首長召見，但他已否認所有指控，並對此感到相當震驚。

柏基達（左）被指在3月迎戰阿士東維拉一役中，投注自己領黃。（Getty Images）

除轉會曼城一事觸礁以外，柏基達亦暫時遭巴西國家隊除名，看守主帥迪尼斯（Fernando Diniz）稱這樣做是為了保護該名球員，「關於柏基達的問題，我的答案非常明確。這是我的決定而非巴西足總。我已跟巴西足總主席艾拿度洛迪古斯（Ednaldo Rodrigues）討論過，我們都決定不對此作任何判斷。我們正（以這種方式）保護他，讓他盡可能順利解決這個問題。」

英國《Metro》指較早前曼城為他開價6000萬鎊被拒，哥迪奧拿最近在面對紐卡素的賽前記者會被問及柏基達一事，不過他只回答「柏基達是韋斯咸的球員」，並沒有作進一步評論。

柏基達面臨的處境相信讓不少人想起賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney），後者上季攻入20個聯賽入球，排名射手榜第3，不過因違反232項賭博條例，在今年5月被判即時停賽8個月。