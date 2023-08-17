遠藤航到利物浦體測加盟在望　再傳圖搶曼聯目標防中｜英超轉會

利物浦今夏中場位置被「清空」，即使引入麥阿里士打和蘇保斯拉爾兩人，防守中場位置依然空懸。球會不惜豪灑1.1億英鎊求購摩西斯卡些度，卻遇上滑鐵盧，轉向修咸頓小將拉維亞埋手，竟再度失手。

距離轉會窗關閉日子進入最後倒數，利物浦突然「腦筋急轉彎」，意外傳來向30歲日本國腳遠藤航招手消息，並已獲史特加開綠燈，加盟在望，成為今夏紅軍第三員新兵。



遠藤航在2022世界盃表現出色。（Getty Images）

利物浦在芬威體育（FSG）治下，轉會市場目標集中在25歲以下年輕球員身上，防中目標卡些度21歲，拉維亞19歲，可惜遭遇尷尬的連環失手事件。繼上季臨急借入艾法美路，紅軍今夏再有驚人之舉，一反常態收購已屆30歲的遠藤航。

意大利足球記者、「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）持續跟進消息，英國時間周三（16日）晚傳出利物浦看中遠藤航，周四（17日）早上已傳來他通過首部分體測。羅曼奴更指，「史特加開綠燈後，遠藤航陣營周四晚上會抵達利物浦完成他夢想中的轉會。」利物浦《迥聲報》指，這位防守中場的轉會費約為1600萬英鎊。

利物浦今夏收購行動，未必隨遠藤航加盟完成，除這位日本球員外，紅軍同時被指亦為岩拉伯特（Sofyan Amrabat）、杜古利（Cheick Doucoure）和B卡馬拉（Boubacar Kamara）三球員接洽。

摩洛哥防守中場岩拉伯特在2022世界盃表現神勇，領軍首度殺入四強，盛傳為曼聯目標人物，在搶奪卡些度和利維亞失敗後，利物浦卻似乎再次希望「後發先至」搶人。荷蘭及意大利有媒體宣稱，利物浦同時看中水晶宮的杜古利和阿士東維拉的B卡馬拉，二人同樣為防守中場，皆為23歲。

利物浦搶卡些度拉維亞變轉會笑話 加歷查點出問題所在：令人尷尬

車路士1.15億英鎊買完卡些度再買拉維亞 連搶利物浦兩目標︱轉會

即使利物浦先一步與白禮頓達成共識，但卡些度一心只想效力車路士。（Twitter截圖）

利物浦日前出價逾億鎊求購摩西斯卡些度（Moises Caicedo），與白禮頓一度達成共識，以為傾掂數之際，原來這名厄瓜多爾國腳只想去車路士；紅軍再羅致原本「嫌貴」的拉維亞（Roméo Lavia），被抬價的同時，更有可能再度不敵車路士。紅軍在轉會市場的操作未如理想，名宿加歷查不禁表示，「這是絕對的一團糟，一個笑話，令人尷尬」。

利物浦急求防守中場接連失手，無計可施之下唯有出動「友情牌」，今年5月上任的體育總監Jorg Schmadtke來自德國，對上一份工在禾夫斯堡出任同一職位近4年多，消息指他借助在德國的人脈，促成遠藤航的轉會。

現年30歲的遠藤航，曾經效力日職的湘南比馬及浦和紅鑽，並在2018年外流加盟比利時的聖圖爾登，而比甲成為了遠藤航的跳板，翌季以外借身份轉投史特加，其後更正式加盟。遠藤航如今是史特加的隊長，亦是中場主力之一，上季德甲僅一場賽事因傷缺陣，其餘全數上陣，並交出5入球及5助攻。他跟球會的合約只餘下最後一年，是他能以相宜轉會費加盟利物浦的原因之一。

遠藤航在2018年外流，近年在德甲站穩陣腳，更成為史特加的隊長。（資料圖片／Getty Images）

遠藤的單對單能力不容置疑，在2020至22兩個球季中，一對一爭搶（duels）成功次數冠絕德甲。這名日本「單挑之鬼」在卡塔爾世界盃分組賽，對德國一仗擔當重要角色，該仗錄得8次阻擋（block）、13次解圍、5次執漏、18次中斷對手控球、7次重奪控球﹑3次一對一爭搶成功，加上全場跑動近12公里，在防守上貢獻良多。

遠藤彷彿有用不盡的氣力，加上不俗的閱讀球賽能力，似乎對利物浦是個不錯的防守「Plan B」。

世界盃2022｜日本防中德國響名堂 單挑之鬼遠藤航源自父親特訓