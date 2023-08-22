亞冠附加賽．直擊︱理文望捲土重來　「踢一場亞冠勝過多場港超」

在亞冠盃附加賽鬥浦和紅鑽前夕，理文主教練曾昭達便說過，要求全隊早段專注防守，避免在首半小時已被拋開比數。

怎料理文今仗開賽6分鐘已連失兩球，是速率上的差距，令這支香港代表追不上對方，但主力顏樂楓認為，至少球員透過這兩記失球，上了寶貴一課。

01體育記者袁志浩 日本直擊



理文開賽6分鐘已失兩球，主力顏樂楓認為這兩記失球上了寶貴一課。（袁志浩攝）

「不能說滿意......」今場與胡晉銘擔任雙防中的顏樂楓，全場拚命奔跑，他指雖然球隊沒有自亂陣腳，只是到完場前因體力下降才再失一球。

然而在面對「Box-to-box」的伊藤敦樹、左右腳轉向甚快的中島翔哉，他的確感受到彼此分野，「他們球速很快、很實淨，我們都要跑快點才能追往皮球的方向；對手起動一秒也不用，真是適應不來，（早段）那兩球真是上了一課。」

顏樂楓認為，速率不足的問題並非單靠理文自己就能改善，而是要香港足球環境，以至整個港超去努力，「香港不會有這樣靚的球場，去波去得喧快；不會有對手跑得咁快；全隊轉向做得咁好。希望有觀看今場比賽的隊伍，都與我們一起進步。」

理文主力顏樂楓希望有觀看今場比賽的隊伍都與理文一起進步。（袁志浩攝）

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理文在2021年亞協盃跨區四強對烏茲別克的拿薩夫，亦同樣在半小時內先輸兩球，曾昭達表示，當日大軍跟今場人腳不相差太遠，坦言雖然球隊「重複犯錯」，但已比兩年前進步。「至少大家肯放膽去進攻，對強隊時的心理準備、理解戰術上都有進步。」

完場後曾昭達曾獨自站在場中間沉思，他表示希望有朝一日能捲土重來。「若然球員有後悔，就不要就此停步，再有機會就要把握。踢一場這樣的比賽，勝過踢很多場港超，所以我們今季想挑戰聯賽錦標，再挑戰亞冠。」

完場後曾昭達曾獨自站在場中間沉思，他表示希望有朝一日能捲土重來。（袁志浩攝）

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