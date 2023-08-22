港足日與夜．立花稜也︱沒有日職經驗的日援　不再為踢職業而蒙羞

日本是亞洲足球強國之一，但國內職業足球員競爭大，並非所有人都有機會在當地出道、當上職業球員，為追逐夢想，部份年青人不惜遠赴異鄉。

生於岐阜縣的立花稜也（Tachi），同樣沒有效力過日本職業球會。他獨自到歐洲小國落班，卻因收入微薄而感到自卑，害怕出席同學聚會、被問起工作。

因為對太太的一個諾言，他堅持下去，終來到香港發展，重拾自信也延續了幾乎終結的足球生涯。出道第8年，隨香港代表理文參與亞冠盃附加賽，他將第一次在日本的土地上踢職業比賽，「之前沒有人認識我，希望自此大家會記住我。」

01體育記者袁志浩 日本直擊



池袋以動漫與美食而聞名、集娛樂跟購物於一身，是香港人的旅遊熱門地方之一。然而在日本土生土長的立花稜也（Tachi），卻只曾到東京遊玩兩至三次，這次他隨理文到訪，笑言來自香港的隊友們，也許都比他更熟悉這裏。

走在日本街頭，立花稜也卻有說不出的陌生感，他曾為足球旅歐多年。（袁志浩攝）

Tachi把青春都花在足球上。

即使家鄉岐阜縣沒有日職（J1）球會，他選擇支持鄰近的名古屋鯨魚；哪怕就讀的岐阜工業高校並非盛產足球員，他卻放棄本來亦感興趣的棒球，決心以足球為職業。

22歲對球員來說並不年輕，Tachi覺得若要等大學畢業就太遲，但國內競爭激烈，留下來未必有機會。結果剛成年，他就隻身到位於巴爾幹半島的歐洲小國黑山落班，莫說對那裏一無所知，他就連一句英文也不懂。

「因為我很愛足球吧，我想踢到老去，況且我不想當個普通的打工仔。」當時的Tachi很天真。

立花稜也畢業於岐阜工業高校。（受訪者提供）

隻身赴黑山追夢收入微薄 曾感羞愧怕與同學聚會

他怎樣也預計不到，在黑山初期踢次級聯賽只得飲食津貼；就算之後踢到頂級，薪酬亦跟他理想中的水平還差得遠。「本地球員也不想留在黑山，大家都想出外，去像塞爾維亞的地方搵食。」全賴父母及家人不時郵寄各種物資，又提供金錢支援，才勉強維持生活。

不過一次球會高層變動，已足夠令Tachi的的努力付諸流水。他試過被要求離隊；就算加盟另一間球會，也今日不知聽日事、隨時被解約。離鄉別井數年，他沒有過得比較好。

立花稜也在黑山效力時收入微薄，要由家人資助生活。（袁志浩攝）

壓垮他最後一根稻草的，是同輩壓力。

每年球季完結，Tachi都會回日本跟高中足球校隊隊友聚舊，對方大部份都沒有投身職業足球。隨着他們加入社會，慢慢已事業有成、家庭美滿幸福，話題都圍繞商業公司、未來願景、財務問題等，讓Tachi顯得格格不入，甚至感到羞愧。

「我不想出席這些聚會，我介意說自己是足球員、而且人工不高。當他們問起我的工作時，我無法告訴更多，我討厭、懷疑自己。」Tachi平日總是保持笑容，很意外原來他有過這樣的想法。

為了太太，立花稜也曾考慮過放棄足球。（袁志浩攝）

堅持全因一個承諾 來港改變人生

雖然如此，他想起外流黑山前，曾經承諾女友一件事——28歲前一定會在某個地方出人頭地、名成利就。即使兩人在2021年結成夫妻，Tachi仍銘記這份多年前已許下的誓言，「那時我仍在黑山打拚，結婚後要養家，所以我告訴她，如果我再找不到新球會，就會掛靴。」

為了摯愛的人和事，他從不抱怨，有問題就正面去想，有犯錯就避免重複。在黑山每日隨球會訓練3小時後，他仍會加操，甚少做跟足球無關的事，頂多間中與隊友到咖啡店。即使在黑山效力6年，他竟然未曾好好遊覽歐洲，「我只到過法國跟西班牙，但都是因為去集訓。」

立花稜也在黑山落班時的行程，大都跟足球有關。（受訪者提供）

皇天不負有心人，Tachi在26歲那年就收到理文的聘約，到香港發展。「我表面上很冷靜，但其實內心鬆一口氣，因為我想踢波，但又不想辜負老婆。」香港足球的環境、配套、待遇在本地球迷眼中仍跟亞洲一線相差甚遠，Tachi卻是首次在這裏真正嚐到當職業球員的滋味。他不諱言：「人工高了，我變得很有自信。」

加盟香港為立花稜也的生涯跟環境帶來了重大轉變。（資料圖片／袁志浩攝）

他現在樂意出席舊同學聚會，認同自己的球員身份，放膽細說自己的足球故事。適逢理文晉身亞冠盃附加賽圈，作客日職勁旅浦和紅鑽爭取分組賽席位。

Tachi終於在出道第8年，迎來自己在日本的首場職業比賽，他認為一切來得剛好，「我本已放棄了這個夢想。雖然我沒有機會踢日職，但卻遇上日職其中一支最強的球會，我很興奮，也會盡我能力做到最好。」

理文前日裔球員中村祐人（右）小時候曾效力浦和紅鑽青年軍，惟立花稜也（左）未曾在日本效力過職業球會，直接於黑山出道。（袁志浩攝）

用表現報答父親 讓大家記住我的名字

昔日同窗今天都會到球場為Tachi打氣，觀眾席上的還會有一位稀客——他的父親。由於爸爸在日本公事繁忙，加上他長年旅歐，兩人試過足足一年沒有見面，更何況邀請對方觀看比賽？

自Tachi作為職業球員以來，同樣的情況就只發生過一次，「第一次是在黑山，那一季我全季只攻入一球，就是在（爸爸來看的）那場比賽。」要不是雙親自小就無條件支持，Tachi也不會走到這一步。他慚愧地告訴記者，自己極少跟父親合照，因為爸爸總是負責拍照的那一個。

立花稜也的爸爸（右一）、弟弟（右二）與妻兒專誠到理文下榻酒店探班，他們今日比賽都會入場為Tachi打氣。（袁志浩攝）

立花稜也甫見愛女即與她玩得不亦樂乎、笑逐顏開，家人更在酒店大堂待他完成訪問，把握相處時光。（袁志浩攝）

今次他回到日本，是時候用表現報答恩情，也想彌補過去的遺憾。「以往我沒有在日本出道，也許沒有人認識我，但經過這場比賽，希望有人會記住我。」

對僅創立6年的理文而言，今場比賽也是讓球會走入日本以至亞洲球迷視野的機會，「可能有些人只知道傑志，我會想向他們展示什麼是理文，什麼是香港足球。」

亞冠盃附加賽

浦和紅鑽 Vs 理文

日期：8月22日（星期二）

香港時間：06：30 pm

地點：埼玉2002體育場

