亞冠盃附加賽直擊︱理文0：3負浦和紅鑽　與上屆冠軍之間殘酷差距

亞冠盃附加賽理文作客日職勁旅浦和紅鑽，甫開賽已被對手狂攻下6分鐘內失掉兩球，理文站穩陣腳後搶回不少攻勢，半場落後0：2。

下半場戰情膠着，至補時階段關根貴大再入一球，紅鑽3：0擊敗理文晉身亞冠分組賽。

01體育記者袁志浩 日本直擊



上屆冠軍紅鑽面對理文，主場氣勢強大。（袁志浩攝）

連同日援立花稜也的親朋好友在內，理文今仗有近40名球迷入場，有人更是比賽日下午4時才飛抵東京。理文打氣組織主力成員之一的Philip，由創會起已支持理文，他表示為球隊加油是使命感，「贏輸也好，有什麼球員也好，不論踢甲乙丙組，只要理文存在，我都會支持下去。」

然而Philip也是首次隨球隊作客，加上是在亞洲大型舞台遇上日職勁旅，難免有點不知所措——在球場外迷路，又擔心如何掛起打氣旗幟等。「有少少未準備好，像在發一場夢，但這個夢只是剛剛開始。」獲安排坐於龍門後方、大銀幕下的他，被數以萬計的紅鑽球迷包圍，「我們打氣的聲線一定不夠對方大，唯有用視覺效果吧，不斷揮動旗幟，去讓大家看見我們在這裏、為香港球隊打氣。」

Philip（左三）與理文打氣組織一起到日本為愛隊打氣。（袁志浩攝）

被浦和紅鑽監督史高沙稱為「魔法場館」的埼玉2002體育場，今季助球隊於聯賽主場取得近6成勝率，絕非浪得虛名。只是旗幟數目已比理文的多出至少廿倍，即使今日入場人數僅為15568人，與球場可容納的60000人仍有一段距離，但單是下層觀眾都足以形造出「紅海」。理文球迷一句「Let's go Leeman let's go」，即被死忠們以掌聲配合鼓手節奏，加上「噓！噓！噓！」的吶喊聲蓋過，他們幾乎全場無間斷高歌，在場內形成回音。

琦玉市中午大部份時間天陰多雲，但濕度仍相當高，帶點悶熱。比賽前約3個小時，球場附近曾下起一陣大雨，有風兼行雷，令氣溫稍為下降至攝氏30度以下。至球員完成熱身之後，浦和主場亦再度落雨，但雨勢僅維持約15分鐘，場內未見球員有因為場地濕滑而倒地。

紅鑽隊長酒井宏樹不單防守出色，更交出一次漂亮助攻。（袁志浩攝）

上屆亞冠盃盟主浦和紅鑽開賽僅3分鐘，便憑一次攻勢右路傳中先開紀錄，中場小泉佳穂快徐宏傑一步鏟入。

紅鑽領先下攻勢持續，僅3分鐘後，又是來自右路攻勢，酒井宏樹右路漂亮傳中，已屆37歲的前日本國腳興梠慎三搶點成功，在余煒廉和徐宏傑之間頂入，開賽僅6分鐘已2：0領先理文。

前日本國腳興梠慎三搶點成功，在余煒廉和徐宏傑之間頂入，開賽僅6分鐘紅鑽已2：0領先理文。（袁志浩攝）

理文早段落後兩球，陣腳未亂，上半場中段開始搶回不少攻勢，17分鐘基華尼頓一記冷箭相當近磅。25分鐘，艾華頓與基華尼頓兩名巴西外援一次合作，後者近門勁射被紅鑽門將西川周作封到，之後的角球亦無功而還。

埼玉2002體育場座無虛席，「日本紅魔」球迷熱情打氣，現場氣氛一流。紅鑽與理文實力始終有一定差距，領先兩球下紅鑽放慢節奏「睇定來踢」，間中一次漂亮組織已帶來威脅，39分鐘走位靈活的入球功臣小泉佳穂在禁區頂無人看管下勁射，皮球僅僅斜出。半場雙方未再入球，理文兩球落後紅鑽。

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紅鑽兩球在手，半場已作出兩個調動，收起前線老將興梠慎三及守將伊藤敦樹，由荷蘭外援前鋒Bryan Linssen及防守中場柴戸海入替。

正當理文看來破蛋乏力，又突然有入球機會，70分鐘艾華頓在禁區邊勁射近柱，紅鑽門將西川周作及時撲救。至補時階段後備上陣的關根貴大為主隊再入一球，紅鑽3：0擊敗理文晉身亞冠分組賽。

艾華頓的勁射幾乎為理文破蛋。（袁志浩攝）

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