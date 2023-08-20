法甲｜麥巴比今季首為PSG披甲　後備上陣11分鐘即入波

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）終為巴黎聖日耳門披甲更取得入球！「麥總」在今年夏天因為合約及轉會談判與PSG關係一度陷入冰點，更作好心理準備要全季坐冷板凳等轉會，不過在周六晚法甲第二輪比賽為球會後備上陣，更即刻開齋。



麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）與巴黎聖日耳門的角力搞得滿城風雨，即使沙特阿拉伯球會開出天價合約和轉會費，這名法國球星亦不為所動，被指寧願在隊內坐穿冷板凳亦不會離隊。

麥巴比下半場6分鐘後備上陣。（路透社）

麥巴比上陣一刻：

上周法甲開咧，麥巴比並沒有進入PSG對羅連安特的大名單，只在看台觀戰。不過翌日球會已宣布他重返一隊，有傳麥巴比態度180度轉變，與PSG承諾不會自由身離隊外，更開始討論將續約3年，當然球會亦開出不低於沙特球隊的人工及獎金，期望「麥總」在美斯和尼馬離開後能成為球會唯一領袖，同時不再尋求轉會皇家馬德里。

麥巴比博得12碼，親自操刀主射中鵠。（路透社）

結果麥巴比今仗在PSG今仗作客圖盧茲法甲賽事中先列後備，並在下半場6分鐘與今季新加盟的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）齊齊上陣。在上陣11分鐘後，麥巴比成功博得12碼，他親自操刀為球隊射入領先一球。麥總其後差點更助攻予新援干卡路拉莫斯開齋，惜後者未能把握。

麥巴比終於為PSG上陣，早前更有傳他願意續約。（路透社）

不過戰至87分鐘，主隊同樣獲得12碼，由阿布卡爾主射追平，最終PSG被圖盧茲逼和1：1。在法甲開季兩輪後，巴黎聖日耳門僅兩連和，得兩分排第八位，反而一勝一和的圖盧茲以多其一倍積分排在第三位。

安歷基繼十年前白蘭斯掌帥後，第一位在首場聯賽都未能取勝的教頭。（路透社）

麥巴比為PSG上陣，為球隊帶來一個截然不同的局面，他的速度和走位為球隊製造更多空位，亦令敵方防線不斷縮後，令PSG可以踢得更進取，同時提升球隊入球能力。Eurosport網站亦給予麥巴比全場最佳8分評分。不過，領隊安歷基則創下一項負面紀錄：成為自十年前白蘭斯掌帥後，第一位在首場聯賽都未能取勝的教頭。