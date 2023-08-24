杭州亞運2023｜香港七欖名單　姚錦成最後一役　李卡度莊嘉欣回歸

撰文：張倩儀
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繼2010年廣州和2014年仁川亞運兩銀後，香港男子七人欖球代表隊於上屆雅加達亞運首次奪金。其中，金牌陣容之一的著名華將姚錦成，直言今屆杭州亞運將會是自己最後一次，事隔5年再出戰，目標衛冕，望為香港再添一面金牌。

男子：
高凡迪爾、丹馬克、房傑鋒、靴貝特、李卡度、麥堅力、虎拿當尼、史戴爾斯、韋兆新、禾獲特、姚錦成

女子：
歐陽倩怡、陳穎、陳楚琪、莊嘉欣、霍山文、何維銨、何芷媛、李念殷、藍嘉敏、高香慧、潘慧欣、韋諾蒔

比賽日期：9月26日

港隊亞運劍指衛冕。（資料圖片/張倩儀攝）

上屆男子七欖港隊勢如破竹地拿下史上首面亞運金牌，今屆自然劍指衛冕。今屆除了有冠軍人腳禾獲特、李卡度、姚錦成等在陣，更有新將如靴貝特、丹馬克、華將房傑鋒等加入，為爭金增強戰力。

姚錦成表示今屆亞運將會是最後一戰。（資料圖片/夏家朗攝）

姚錦成亞運Last dance　李卡度回歸

去年11月香港七人欖球賽，著名華將姚錦成一度宣布最「最後一次七欖」，但5戰全敗後心有不甘便「原地」表示再戰香港七欖。其實姚錦成一直受腰傷困擾，可算是打一場少一場，因此為了能再戰亞運，力爭衛冕，他捨棄不少賽事機會，只為留力於杭州力拚爭金。此外，另一華將李卡度今年亦因肩膀傷及神經線而養傷一段日子，近日回歸草場，重投球隊訓練，順利再入選名單。

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李卡度傷癒回歸。（資料圖片）
女子隊新帥魏翊軍（左）將藉亞洲系列賽實戰中調整港隊。（盧翊銘攝）

女欖上帥上任　莊嘉欣傷癒回歸

早前，女子隊宣布任命曾任意大利男子隊主教練、前英格蘭隊長魏翊軍（Andrew Vik）為新教練。經驗豐富的新帥上任，無疑能為球隊帶來新氣息，他指期望能在亞洲系列賽實戰後調整球隊，並於亞運劍指獎牌。

女子七欖放眼三甲。（資料圖片/梁鵬威攝）
莊嘉欣傷癒回歸。（資料圖片/張倩儀攝）

陣容方面，女子隊沿用首戰七欖世界巡迴賽香港站班底，加上曾因左肩甩骱缺陣的主將莊嘉欣傷癒回歸，將會二度征戰亞運。上屆女欖在雅加達以次名出線八強，其後卻不敵東南亞運動會冠軍泰國，最後只能於名次賽擊敗新加坡，取得第5名。

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港隊戰力與泰國和哈薩克接近，有望躋身頭三。（張倩儀攝）

雖然今屆對手同樣勁旅如中國和日本，但港隊戰力與泰國和哈薩克接近，因此莊嘉欣認為：「相信只要發揮到我們應有水準，是可以挑戰前三。上屆我們發揮一般只得第五，背負住這一次失敗打第二屆，反而令我想表現得更好，好想下一次能夠成功（奪牌）。」

香港七人欖球男、女子隊將在下周出發往韓國仁川，出戰亞洲七人欖球系列賽首站賽事，爭取挑戰者系列賽資格，從而獲機會爭入世界七人欖球系列賽正賽，港隊更為催谷比賽狀態，寓賽於操。

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