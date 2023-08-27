郭富城加入殼牌捷凱領克車隊　將出戰TCR中國系列賽及澳門大賽車

撰文：吳慕兒
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殼牌捷凱領克車隊（Shell Teamwork Lynk & Co Racing）宣布，郭富城以特邀車手身份加入車隊的消息，更將出戰TCR中國汽車系列賽及澳門大賽車兩項賽事。

殼牌捷凱領克車隊（Shell Teamwork Lynk & Co Racing）宣布，郭富城以特邀車手身份加入車隊的消息。（捷凱領克車隊Facebook）

香港演藝界天王郭富城對跑車及賽車的熱愛，眾所周知，名下擁有多部超級跑車，亦不時參與名人賽車比賽，不過今次他加入的是正式車隊殼牌捷凱領克。

捷凱領克2013年在香港成立，以肇慶廣東國際賽車場為基地，車隊在官網自稱為：「亞洲頂級賽車運營組織之一」。車隊周六在社交平台Facebook發文稱，「天王郭富城確認以特邀身份加入殼牌捷凱領克車隊。出征2023 TCR中國汽車系列賽10月的湖南株洲站，並在11月賽季收官之時登陸第70屆澳門格蘭披治大賽車！」

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帖文中還附上郭富城穿上車隊隊服的多張照片，Aaron穿上黑底配紅白雙色設計賽車戰衣不止十分有型，細看之下戰衣跟其他車手的有點不同——右胸前方及左手衣袖當眼位均以金黃色繡上「AARON KWOK AMAZING KODE WORLD TOUR 2023」標誌，為他的《舞林外傳Amazing Kode世界巡迴演唱會》作宣傳。

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