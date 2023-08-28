英超｜利物浦達雲紐尼斯洗脫水貨之名　後備入替兩射兩中做救世主

當達雲紐尼斯（Darwin Nunez，又譯：努涅斯）加盟利物浦後，「水貨」﹑「失機王」等負面稱號老是與他扯上關係，經過周日（27日）晚對紐卡素一仗後，這名烏拉圭前鋒似乎有望洗脫這些污名。紐尼斯77分鐘後備登場，入替後兩次射門轉化成入球，助紅軍十人應戰下反勝紐卡素，以行動證明自己的能力。



達雲紐尼斯上年夏天轉投利物浦，與艾寧夏蘭特齊齊成為英超焦點前鋒，並經常成為比較的對象。面對夏蘭特的恐怖級表現，加上紐尼斯的把握力問題，老是被形容成「水貨」。

「失機王」紐尼斯是水貨？ 解決一問題會變世界級前鋒︱01球評

達雲紐尼斯老是被形容為「水貨」。（路透社）

利物浦開季頭兩場起用迪亞高祖達擔任正前鋒，今仗對紐卡素則以加普擔正，達雲紐尼斯連續3場也是先列後備。利物浦被安東尼哥頓射破大門後，雲迪積克再領紅被逐，幸好後防有艾利臣屢救險球，紅軍才可在劣勢中站穩陣腳。直至下半場中後段，達雲紐尼斯後備入替，成為今仗最大的轉捩點。

利物浦從後場組織，將皮球送往前半場，祖達嘗試交給正在走位的紐尼斯，傳送雖然省中 保治文（Sven Botman）但依然有運地彈前，紐尼斯推入禁區順勢起腳遠柱入網，81分鐘追成平手。利物浦繼續施壓，直至補時階段，紐尼斯同樣在右路入楔，接應沙拿的傳送，同樣殺入禁區，並起腳射遠柱破網，93分鐘攻入絕殺一球。

英超｜ 紐尼斯梅開二度後備做英雄 利物浦少打一人2:1反勝紐卡素

紐尼斯入替成為今仗的轉捩點。（Getty Images）

曾被指是「失機王」的紐尼斯，今場再沒有浪費機會，兩次起腳全數轉化成入球，成為紅軍的反勝英雄。這名烏拉圭前鋒入球後激動慶祝，彷彿一吐烏氣，紐尼斯賽後依然雀躍，「我感到十分高興，我們在十人應戰及落後的劣勢下，表現如此出色，而我兩個入球可以助球隊贏波，這是最重要的事，感謝大家支持。」

紐尼斯梅開二度，興奮慶祝。（Getty Images）

紐尼斯今季英超仍未正選披甲，主帥高普表明畢竟是季初，球隊需要找出最佳陣容，同時表明理解紐尼斯對此不太滿意，「他（紐尼斯）必定會上陣，這一點不用懷疑，我需要所有人，我們有不少新兵，需要時間來融合。我理解達雲會有點不滿，但若果他不是情緒的話，或許他不能在入替後攻入兩球。」