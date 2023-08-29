英超︱紐尼斯由利物浦水貨變英雄全靠一招　承認每仗帶着憤怒落場

利物浦周日英超作客紐卡素，落後一球兼十人應戰的劣勢下，末段連入兩球奇蹟反勝，贏波英雄有點令人意外是77分鐘才後備上陣的紐尼斯（Darwin Nunez，又譯：努涅斯）。

這位頂着球會史上最貴8500萬英鎊轉會費加盟的年輕烏拉圭射手，首個球季表現未如預期，長期成為外界和球迷「網上公審」對象，直到對紐卡素一仗終於吐氣揚眉，世人驚訝為何紐尼斯的射術和把握力突然變得那麼好，他在訪問中細說因由。



紐尼斯在利物浦作客紐卡素一仗後備上陣23分鐘，梅開二度領軍反勝。（路透社）

不再看批評 低頭默默幹

上季帶着球會最高身價標籤加盟，承受巨大壓力和無盡批評，由開季起已諸事不順——英超第2場上陣對水晶宮魯莽領下一面紅牌，球隊和波失分兼須停賽3場。整季聯賽僅19次正選上陣，攻入9球，助攻3次，數據上不算太差，但表現與身價和期望差太遠，每每成為批評對象，連紅軍球迷亦沒有放過他，甚至鬧得更狠，「水貨」標籤不脛而走，更難聽的花名或謾罵比比皆是。

紐尼斯接受烏拉圭電台Sport890訪問時，說出他應對網上無盡批評的方法，「我一直有使用社交網絡的習慣，那令我很難受。他們不斷在批評我，現在我什麼也不看，只會默默工作，這方法對我有效。」

「對我來說，就讓他們講出想說的話，我的腦袋沒有問題（意指心理不會受到影響）。」

在聖占士公園當上利物浦贏波英雄，紐尼斯盡情慶祝。（Getty Images）

「每場比賽我都很憤怒」

今季巴西前鋒法明奴離隊，紐尼斯依然爭不到正選，英超開季3場他全是後備，合共上陣41分鐘，紐尼斯說：「派誰出場由教練決定，我尊重他們的意見。我會繼續默默工作，無論在什麼分鐘落場，我一入場，就會做我的工作，並嘗試做到最好。」

縱使頭兩場英超後備上陣未有貢獻，到作客紐卡素球隊十人應戰尾段仍落後一球，紐尼斯終於大派用場。他先在81分鐘前場右路接應祖達傳送，窄位勁射入網為利物浦扳平，補時3分鐘他在類似位置把金球複製出來再入一球，利物浦在種種不利因素下神奇反勝2：1。紐尼斯的兩個入球完全展現速度與射術，獲選為該仗最佳球員。

事實上，紐尼斯的能力一直存在，該仗的觸發點，很可能是心理因素。不少球迷都感受到，他似乎帶着一股怒氣出場，他在Sport890訪問中直言：「每場比賽我都很憤怒，我為何不會感到憤怒？一個球員總是希望正選上陣，尤其在他工作順利之時。每次落場我都盡力做到最好，陣容由教練選擇，我有被選入球隊內。」

紐尼斯今季暫時未搶回正選。（Getty Images）

即使不希望長當後備，紐尼斯願以球隊利益為先，「我們全隊一起贏，全隊一起輸。我想有好表現，同時希望跟球隊一起做到。去年我們的球季並不順利，希望今年我們的情況會有改善。」

紐尼斯今季英超仍未正選披甲，利物浦主帥高普稱畢竟是季初，球隊需要找出最佳陣容，同時表明理解紐尼斯對此不太滿意，「他（紐尼斯）必定會上陣，這一點不用懷疑，我需要所有人，我們有不少新兵，需要時間來融合。我理解達雲會有點不滿，但若果他不是情緒的話，或許他不能在入替後攻入兩球。」

24歲的紐尼斯表示，「隊友都是高質素的球員，我身處一間大球會，球員之間就是會有良性競爭。」同一夏天跟夏蘭特前後腳登陸英超，紐尼斯首季表現被狠狠比下去，新一季在聖占士公園有個好開始，紐尼斯或許終能發揮所長。