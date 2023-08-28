英超｜ 紐尼斯梅開二度後備做英雄 利物浦少打一人2:1反勝紐卡素

利物浦今晨作客紐卡素，雖有隊長雲迪積克領紅被逐，大部分時間少打一人，但憑後備入替的達雲紐尼斯於最後十幾分鐘連入兩球，神奇地以2：1反敗為勝。紅軍連逐兩場都人領紅，但都能取勝，暫時以3戰得7分升上第4位。



作客的利物浦以新兵遠藤航任正選防中，配合「打甩」紅牌的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）及蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），陣容上沒有前兩場那麼進取。兩軍在開賽初段也沒有多威脅攻勢，直至15分鐘紐卡素才有第一次中目標埋門，祖連頓（Joelinton）禁區左路射門，角度太正，被紅軍門將艾利臣比加（Alisson Becker ）接牢；1分鐘後，利物浦左翼路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）還以顏色，左路突入窄位施射，這次輪到主隊門將尼克普比撲出底線。

哥頓把握阿諾特控漏皮球，單刀射入。（路透社）

雙方穩打穩紮，但利物浦因一次失誤，於25分鐘失守，當時右閘阿歷山大阿諾特接應沙拿回傳竟控漏來球，被哥頓單刀射入，紐卡素領先1：0。

雲迪積克一次攔截遭球證直接以紅牌逐離場，他非常不滿球證的決定。（路透社）

利物浦的黑氣未散，3分鐘後更有隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）被逐；當時哥頓直線送前，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）入楔，雲迪積克出腳攔截雖踢中皮球，但球證認為他犯規，並可能出於他是防線最後一名球員，直接紅牌驅逐他離場。

陷入劣勢的利物浦，要不是門將艾利臣於35分鐘神勇地救出阿米朗（Miguel Almirón）近門勁射，利物浦於半場不只落後一球。

利物浦門將艾利臣今場有多次精彩撲救。（路透社）

下半場紐卡素佔盡優勢，而且有多次入球機會，只是無法把握，埋下失分的伏線。49分鐘，阿米朗接應祖連頓橫傳，禁區右路無人看管下竟然射高；75分鐘，這名巴拉圭國腳右路引球推至禁區邊「熨射」遠柱，這次皮球過了艾利臣，卻中柱彈出。

紐尼斯在補時射入今仗個人第2球，帶領利物浦神奇地反敗為勝。（Getty Images）

利物浦雖然只有零星反擊，卻有意外收穫，81分鐘紐尼斯（Darwin Nunez）把握保治文的失誤，禁區右路勁射遠柱入網；至補時階段，紐尼斯接應沙拿直線妙傳，於禁區右路施射，再次將皮球放入遠柱，利物浦也憑這名烏拉圭前鋒兩個入球，神奇地以2：1以反敗為勝。