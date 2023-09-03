港超聯︱VAR首度執法　深水埗入球被推翻　球員：最重要是公正

VAR（視像助理裁判）首度在港超推翻入球，周日（3日）深水埗對均業北區，上半場張廣然遠射得手，但球證經VAR檢視後判有球員越位在先，改判入球無效，成為港超首例。



港超聯今季首度引入VAR（視像助理裁判）協助執法，惟僅涵蓋七成賽事，首場原為昨（2）日冠忠南區對港會，惟比賽最終因颱風蘇拉襲港、高掛八號風球而延期，令VAR「地標」推遲至周日。

為推行VAR，深水埗運動場的龍門後方與看台上，至少設置了6組鏡頭；而由於有一組鏡頭因看台設計未能對準底線，大會在相應位置再安放另一部攝影機。值得留意，港超史上首位於正式比賽中執法的視像助理裁判員（VAR）為譚炳煥，羅銘亮則是首位副視像助理裁判員（AVAR）；足總裁判總監張炎有亦親自到場「督師」。

尼高拉斯為深水埗追平。（袁志浩攝）

港超首引VAR 深水埗成「第一名受害者」

北區4分鐘已憑巴西前鋒馬圖斯接應右路傳中飛頂破網，領先1：0，但僅6分鐘後，深水埗中路一記過頭波，尼高拉斯衝前以頭槌還以顏色，追成1：1。

戰至18分鐘，張廣然禁區外中路勁射地波入網，球證潘晉傑本判入球有效，但經VAR覆核、主球證潘晉傑走到場邊的覆檢區確認後，認為有球員越位在先，結果推翻入球，是港超史上第一次。

張廣然入球被判無效，成為港超首位VAR「受害者」。（袁志浩攝）

由於今場比賽沒有直播，球迷無法即時了解VAR覆檢賽事的畫面，僅能透過場內計分牌旁、約兩米乘一米的小型顥示器得悉判決結果。

《01體育》向足總裁判部查詢，獲張炎有回應指，因深水埗有球員身處越位位置，且有明顯動作影響守門員，構成犯規。而據了解，一般VAR覆檢越位犯規（劃線）牽涉客觀事實，毋須球證到覆檢區確認；惟今次涉及判斷球員動作是否明顯、有否影響門將，才交由主裁判決定。

主球證潘晉傑在入球後未有即時重開比賽，等待VAR覆檢。（袁志浩攝）

張廣然入球被推翻：最重要是公正

換邊後VAR亦曾經覆檢球員動作是否構成紅牌，但最終維持原判，北區憑黃偉國梅開二度，及羅港威的撞射破網，最終贏4：1，取得升班港超後第一勝；深水埗則三連敗。

被推翻入球的張廣然賽後仍十分失落，「一定很不開心，這原本是我生涯在聯賽的第一球，加上球隊輸波，很失望。」他透露球證當下僅表示入球無效，未有告知詳細原因，只能猜測是跟隊友梁星耀有關。

「如果那一球再領先，氣勢可能會好一點，或者不會失很多球。」不過他認為港超推行VAR並無問題，「最重要是公正，若那球真的是越位也沒辦法。」

北區主教練梁志榮。（袁志浩攝）

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至於「受惠」於VAR的北區避免在比賽中落後，主教練梁志榮坦言當時如放下心頭大石，但認為有沒有VAR分別不大，「落後便早點換人，我們很難去衡量VAR是否幫到自己，因為這也是人為的，（球隊跟球證）對某些判決的立場依然會有出入。」

今場VAR覆檢用時不多，相關停頓也納入補時之中，梁志榮認為沒有太大問題，惟未來會約定提醒球員，在有VAR執法的比賽中要格外留神。