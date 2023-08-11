港超聯賽程出爐　VAR有限度覆蓋　裁判總監：符FIFA指引兼有先例

2023/24年度球季港超聯將於下周六（19日）開鑼，惟賽程延至今日才正式公布，足總行政總裁譚秋朗更透露，VAR執法技術不會覆蓋所有港超聯賽。



港超聯今季踏入十周年，足總今日舉辦新季發布會，賽程終於出爐。今季將於8月19日開鑼，揭幕戰由傑志對大埔。由於有11支參賽球隊，首輪港會將輪空，而同樣參與亞冠盃外圍賽的理文跟標準流浪則會對上，惟假如其中一隊晉級至附加賽圈，比賽都會改期。

今季港超有球隊更換主場——標準流浪改至青衣運動場，香港U23就以斧山道運動場迎戰；新軍均業北區則使用北區運動場。

今季港超聯揭幕戰由傑志對大埔。（袁志浩攝）

根據賽程，今季有比賽安排在周五晚上舉行；首循環焦點的「傑理大戰」就於9月16日下午3時在將軍澳運動場上演。

然而今屆亞運港隊首場男足比賽於9月20日舉行，理文、傑志都有球員入選。如港隊打入淘汰賽，或需戰至9月底至10月初，惟港超聯在這段期間仍如常舉行，部份球隊可能因此受到影響。

為遷就香港足球代表隊提早到海外集訓、備戰明年1月的亞洲盃決賽周，港超自12月17日起便會「停戰」至1月底，但據了解期間各隊仍會踢菁英盃，上季前四球隊（傑志、理文、流浪、東方）更有望在年尾檔期踢淘汰賽，爭奪今季新設的聯賽會盃。

至於高級組銀牌、足總盃都會繼續舉辦，預計銀牌決賽會如去季一樣，在農曆新年檔期上演，取代賀歲盃。今季港超則在明年5月26日煞科，屆時傑志跟理文兩大爭標勁旅會直接對壘。

2023/24年度球季港超聯首輪賽程：



8月19日

16：00 旺角大球場

傑志 Vs 大埔

18：30 青衣運動場

晉峰 Vs 北區



8月20日

16：00 深水埗運動場

深水埗 Vs 冠忠南區

16：00 旺角大球場

東方 Vs 香港U23

18：30 青衣運動場

標準流浪 Vs 理文



港超聯今年12月中至1月底會暫停，讓出空檔予港足備戰亞洲盃決賽周。（資料圖片）

賽程犯錯、太遲公布惹議 足總CEO回應

相對過往兩季在聯賽展開前最少兩周已公布賽程，足總今季押後至開鑼前一周才落實有關安排，引起球會及球迷不滿。足總行政總裁譚秋朗解釋，今季因亞洲盃決賽周、亞冠盃分組賽與外圍賽、國際賽期等因素，令賽程編排難上加難。

「北區在7月才申請加入，同事早已開始安排賽程，但因兩位有經驗的競賽部同事於6月尾離開，當時工作仍未完成，所以我們就與港超聯會合作處理。」譚秋朗上月被問到足總競賽部主管葉冠求離任是否影響內部運作時，曾聲稱「無問題」，今日他強調，賽程問題「與他離開無關」；並指出足總今年首6個月的離職率為12％，聲稱數字比自己兩年前入職時低。

足總行政總裁譚秋朗。（袁志浩攝）

至於早前有傳媒報道，其中一份足總發放給球會的內部文件有低級錯誤——因寫錯部份球會名字，而出現有球會需要一日兩戰的「奇景」。譚秋朗對有關犯錯，與及自己應否負上責任均不予置評。他表示不知道為何文件會被公開，「我要尊重同事，不會對外說什麼。相信大家是聰明的人，可以明辨是非。」

值得一提，受制於部份場地的可供應時數不足，流浪與南區均有主場比賽轉踢旺角大球場。就有關安排會否符合「主客制」的規定，譚秋朗相信凡事都有例外，「交由競賽部同事處理，相信他們已考慮有關問題。」

港超聯踏入十周年。（袁志浩攝）

VAR僅覆蓋部份港超聯賽 裁判總監：符合FIFA指引及有先例

足總早前曾表示，今季港超聯將全面推行VAR，惟譚秋朗今表示，有關技術無法覆蓋所有港超比賽。「賽程上有機會出現一日三賽，但我們的系統只能應付一日兩場，加上國際足協規定我們要在使用前最少30天完成審核，所以必須推後開始日期。首輪由VAR協助執法的比賽，會是9月2日南區對港會，與及同日下午傑志對東方的比賽。」

足總裁判總監張炎有接受《香港01》查詢時解釋，國際足協早已完成有關審核，惟因賽程一直未落實，令裁判部難以編排起用VAR的球場及比賽，令VAR推行日期延遲。

翻查舊聞，其實張炎有曾指VAR要應付所有比賽，就必須賽程配合；他今再回應指，「如每周比賽在周五、六及日上演，就不會同日有三場比賽，可是因費用問題，並非每個球場、每間球會都能踢周五夜波。」

足總早前公開示範本地VAR執法系統。（袁志浩攝）

他表示，新一季每隊20場聯賽中，都會有14場聯賽由VAR協助執法，（7主7客、6主8客或8主6客）。然而由於相關數字未能統一，難免被質疑聯賽公平性，譚秋朗稱：「我們會跟球會溝通，在取得所有球會同意後才落實安排。」

有份出席活動的大埔主教練李志堅表示，個人不清楚相關安排，「我不清楚球會是否知悉，但沒有人通知我。比賽時所有安排應該要一致，這是基本的，既然如此，是否應該延遲比賽？」

張炎有就指，由於VAR屬球例一部份，球會原則上只能接受，但裁判部一直跟港超聯會保持溝通，跟各球會協商。他強調裁判部在編排比賽是否起用VAR時，原則僅為考慮當天是否一日三賽，再在每隊的主客場數中取得平衡，「我們安排時沒有考慮比賽球隊的強弱，但最後發現有VAR的比賽，已覆蓋了大部份強隊對壘、及容易有爭議性的比賽。」

今季港超會起用VAR執法。（袁志浩攝）

現時足總擁有共16組VAR鏡頭，張炎有補充，足總其實有力應付一日三賽（三場賽事分別起用5組、5組及6組鏡頭，國際足協最低要求為4組），但由於香港首度推行VAR，希望先穩穩陣陣。

「我們本可以在季中開始應付一日三賽，但不希望中途改變而被批評偏幫，現時會在季前落實所有安排使用VAR的比賽，在可行的情況下做到最公平。」他預計下季港超所有比賽，均可由VAR輔助執法；至於煞科日多場比賽同時舉行，他認為今季最後一輪有球隊輪空，本已存在不公，但足總仍有機會借用更多系統去應付。

張炎有指出，VAR只覆蓋部份比賽並非新鮮事，「FIFA容許只有部份賽事起用VAR，也沒有限制有關比賽數目或佔比，由當地總會考慮公平性及公眾反應，自行決定。例如越南（聯賽）也只是部份比賽有VAR，甚至比香港覆蓋得更少。」