港超聯賽程出爐　VAR有限度覆蓋　裁判總監：符FIFA指引兼有先例

2023/24年度球季港超聯將於下周六(19日)開鑼,惟賽程延至今日才正式公布,足總行政總裁譚秋朗更透露,VAR執法技術不會覆蓋所有港超聯賽。



港超聯今季踏入十周年,足總今日舉辦新季發布會,賽程終於出爐。今季將於8月19日開鑼,揭幕戰由傑志對大埔。由於有11支參賽球隊,首輪港會將輪空,而同樣參與亞冠盃外圍賽的理文跟標準流浪則會對上,惟假如其中一隊晉級至附加賽圈,比賽都會改期。

今季港超有球隊更換主場——標準流浪改至青衣運動場,香港U23就以斧山道運動場迎戰;新軍均業北區則使用北區運動場。

今季港超聯揭幕戰由傑志對大埔。(袁志浩攝)

根據賽程,今季有比賽安排在周五晚上舉行;首循環焦點的「傑理大戰」就於9月16日下午3時在將軍澳運動場上演。

然而今屆亞運港隊首場男足比賽於9月20日舉行,理文、傑志都有球員入選。如港隊打入淘汰賽,或需戰至9月底至10月初,惟港超聯在這段期間仍如常舉行,部份球隊可能因此受到影響。

為遷就香港足球代表隊提早到海外集訓、備戰明年1月的亞洲盃決賽周,港超自12月17日起便會「停戰」至1月底,但據了解期間各隊仍會踢菁英盃,上季前四球隊(傑志、理文、流浪、東方)更有望在年尾檔期踢淘汰賽,爭奪今季新設的聯賽會盃。

至於高級組銀牌、足總盃都會繼續舉辦,預計銀牌決賽會如去季一樣,在農曆新年檔期上演,取代賀歲盃。今季港超則在明年5月26日煞科,屆時傑志跟理文兩大爭標勁旅會直接對壘。

2023/24年度球季港超聯首輪賽程:



8月19日

16:00 旺角大球場

傑志 Vs 大埔

18:30 青衣運動場

晉峰 Vs 北區



8月20日

16:00 深水埗運動場

深水埗 Vs 冠忠南區

16:00 旺角大球場

東方 Vs 香港U23

18:30 青衣運動場

標準流浪 Vs 理文



港超聯今年12月中至1月底會暫停,讓出空檔予港足備戰亞洲盃決賽周。(資料圖片)

賽程犯錯、太遲公布惹議 足總CEO回應

相對過往兩季在聯賽展開前最少兩周已公布賽程,足總今季押後至開鑼前一周才落實有關安排,引起球會及球迷不滿。足總行政總裁譚秋朗解釋,今季因亞洲盃決賽周、亞冠盃分組賽與外圍賽、國際賽期等因素,令賽程編排難上加難。

「北區在7月才申請加入,同事早已開始安排賽程,但因兩位有經驗的競賽部同事於6月尾離開,當時工作仍未完成,所以我們就與港超聯會合作處理。」譚秋朗上月被問到足總競賽部主管葉冠求離任是否影響內部運作時,曾聲稱「無問題」,今日他強調,賽程問題「與他離開無關」;並指出足總今年首6個月的離職率為12%,聲稱數字比自己兩年前入職時低。

足總行政總裁譚秋朗。(袁志浩攝)

至於早前有傳媒報道,其中一份足總發放給球會的內部文件有低級錯誤——因寫錯部份球會名字,而出現有球會需要一日兩戰的「奇景」。譚秋朗對有關犯錯,與及自己應否負上責任均不予置評。他表示不知道為何文件會被公開,「我要尊重同事,不會對外說什麼。相信大家是聰明的人,可以明辨是非。」

值得一提,受制於部份場地的可供應時數不足,流浪與南區均有主場比賽轉踢旺角大球場。就有關安排會否符合「主客制」的規定,譚秋朗相信凡事都有例外,「交由競賽部同事處理,相信他們已考慮有關問題。」

港超聯踏入十周年。(袁志浩攝)

VAR僅覆蓋部份港超聯賽 裁判總監:符合FIFA指引及有先例

足總早前曾表示,今季港超聯將全面推行VAR,惟譚秋朗今表示,有關技術無法覆蓋所有港超比賽。「賽程上有機會出現一日三賽,但我們的系統只能應付一日兩場,加上國際足協規定我們要在使用前最少30天完成審核,所以必須推後開始日期。首輪由VAR協助執法的比賽,會是9月2日南區對港會,與及同日下午傑志對東方的比賽。」

足總裁判總監張炎有接受《香港01》查詢時解釋,國際足協早已完成有關審核,惟因賽程一直未落實,令裁判部難以編排起用VAR的球場及比賽,令VAR推行日期延遲。

翻查舊聞,其實張炎有曾指VAR要應付所有比賽,就必須賽程配合;他今再回應指,「如每周比賽在周五、六及日上演,就不會同日有三場比賽,可是因費用問題,並非每個球場、每間球會都能踢周五夜波。」

足總早前公開示範本地VAR執法系統。(袁志浩攝)

他表示,新一季每隊20場聯賽中,都會有14場聯賽由VAR協助執法,(7主7客、6主8客或8主6客)。然而由於相關數字未能統一,難免被質疑聯賽公平性,譚秋朗稱:「我們會跟球會溝通,在取得所有球會同意後才落實安排。」

有份出席活動的大埔主教練李志堅表示,個人不清楚相關安排,「我不清楚球會是否知悉,但沒有人通知我。比賽時所有安排應該要一致,這是基本的,既然如此,是否應該延遲比賽?」

張炎有就指,由於VAR屬球例一部份,球會原則上只能接受,但裁判部一直跟港超聯會保持溝通,跟各球會協商。他強調裁判部在編排比賽是否起用VAR時,原則僅為考慮當天是否一日三賽,再在每隊的主客場數中取得平衡,「我們安排時沒有考慮比賽球隊的強弱,但最後發現有VAR的比賽,已覆蓋了大部份強隊對壘、及容易有爭議性的比賽。」

今季港超會起用VAR執法。(袁志浩攝)

現時足總擁有共16組VAR鏡頭,張炎有補充,足總其實有力應付一日三賽(三場賽事分別起用5組、5組及6組鏡頭,國際足協最低要求為4組),但由於香港首度推行VAR,希望先穩穩陣陣。

「我們本可以在季中開始應付一日三賽,但不希望中途改變而被批評偏幫,現時會在季前落實所有安排使用VAR的比賽,在可行的情況下做到最公平。」他預計下季港超所有比賽,均可由VAR輔助執法;至於煞科日多場比賽同時舉行,他認為今季最後一輪有球隊輪空,本已存在不公,但足總仍有機會借用更多系統去應付。

張炎有指出,VAR只覆蓋部份比賽並非新鮮事,「FIFA容許只有部份賽事起用VAR,也沒有限制有關比賽數目或佔比,由當地總會考慮公平性及公眾反應,自行決定。例如越南(聯賽)也只是部份比賽有VAR,甚至比香港覆蓋得更少。」