港超聯賽程出爐 VAR有限度覆蓋 裁判總監：符FIFA指引兼有先例
2023/24年度球季港超聯將於下周六（19日）開鑼，惟賽程延至今日才正式公布，足總行政總裁譚秋朗更透露，VAR執法技術不會覆蓋所有港超聯賽。
港超聯今季踏入十周年，足總今日舉辦新季發布會，賽程終於出爐。今季將於8月19日開鑼，揭幕戰由傑志對大埔。由於有11支參賽球隊，首輪港會將輪空，而同樣參與亞冠盃外圍賽的理文跟標準流浪則會對上，惟假如其中一隊晉級至附加賽圈，比賽都會改期。
今季港超有球隊更換主場——標準流浪改至青衣運動場，香港U23就以斧山道運動場迎戰；新軍均業北區則使用北區運動場。
根據賽程，今季有比賽安排在周五晚上舉行；首循環焦點的「傑理大戰」就於9月16日下午3時在將軍澳運動場上演。
然而今屆亞運港隊首場男足比賽於9月20日舉行，理文、傑志都有球員入選。如港隊打入淘汰賽，或需戰至9月底至10月初，惟港超聯在這段期間仍如常舉行，部份球隊可能因此受到影響。
為遷就香港足球代表隊提早到海外集訓、備戰明年1月的亞洲盃決賽周，港超自12月17日起便會「停戰」至1月底，但據了解期間各隊仍會踢菁英盃，上季前四球隊（傑志、理文、流浪、東方）更有望在年尾檔期踢淘汰賽，爭奪今季新設的聯賽會盃。
至於高級組銀牌、足總盃都會繼續舉辦，預計銀牌決賽會如去季一樣，在農曆新年檔期上演，取代賀歲盃。今季港超則在明年5月26日煞科，屆時傑志跟理文兩大爭標勁旅會直接對壘。
2023/24年度球季港超聯首輪賽程：
8月19日
16：00 旺角大球場
傑志 Vs 大埔
18：30 青衣運動場
晉峰 Vs 北區
8月20日
16：00 深水埗運動場
深水埗 Vs 冠忠南區
16：00 旺角大球場
東方 Vs 香港U23
18：30 青衣運動場
標準流浪 Vs 理文
賽程犯錯、太遲公布惹議 足總CEO回應
相對過往兩季在聯賽展開前最少兩周已公布賽程，足總今季押後至開鑼前一周才落實有關安排，引起球會及球迷不滿。足總行政總裁譚秋朗解釋，今季因亞洲盃決賽周、亞冠盃分組賽與外圍賽、國際賽期等因素，令賽程編排難上加難。
「北區在7月才申請加入，同事早已開始安排賽程，但因兩位有經驗的競賽部同事於6月尾離開，當時工作仍未完成，所以我們就與港超聯會合作處理。」譚秋朗上月被問到足總競賽部主管葉冠求離任是否影響內部運作時，曾聲稱「無問題」，今日他強調，賽程問題「與他離開無關」；並指出足總今年首6個月的離職率為12％，聲稱數字比自己兩年前入職時低。
至於早前有傳媒報道，其中一份足總發放給球會的內部文件有低級錯誤——因寫錯部份球會名字，而出現有球會需要一日兩戰的「奇景」。譚秋朗對有關犯錯，與及自己應否負上責任均不予置評。他表示不知道為何文件會被公開，「我要尊重同事，不會對外說什麼。相信大家是聰明的人，可以明辨是非。」
值得一提，受制於部份場地的可供應時數不足，流浪與南區均有主場比賽轉踢旺角大球場。就有關安排會否符合「主客制」的規定，譚秋朗相信凡事都有例外，「交由競賽部同事處理，相信他們已考慮有關問題。」
VAR僅覆蓋部份港超聯賽 裁判總監：符合FIFA指引及有先例
足總早前曾表示，今季港超聯將全面推行VAR，惟譚秋朗今表示，有關技術無法覆蓋所有港超比賽。「賽程上有機會出現一日三賽，但我們的系統只能應付一日兩場，加上國際足協規定我們要在使用前最少30天完成審核，所以必須推後開始日期。首輪由VAR協助執法的比賽，會是9月2日南區對港會，與及同日下午傑志對東方的比賽。」
足總裁判總監張炎有接受《香港01》查詢時解釋，國際足協早已完成有關審核，惟因賽程一直未落實，令裁判部難以編排起用VAR的球場及比賽，令VAR推行日期延遲。
翻查舊聞，其實張炎有曾指VAR要應付所有比賽，就必須賽程配合；他今再回應指，「如每周比賽在周五、六及日上演，就不會同日有三場比賽，可是因費用問題，並非每個球場、每間球會都能踢周五夜波。」
他表示，新一季每隊20場聯賽中，都會有14場聯賽由VAR協助執法，（7主7客、6主8客或8主6客）。然而由於相關數字未能統一，難免被質疑聯賽公平性，譚秋朗稱：「我們會跟球會溝通，在取得所有球會同意後才落實安排。」
有份出席活動的大埔主教練李志堅表示，個人不清楚相關安排，「我不清楚球會是否知悉，但沒有人通知我。比賽時所有安排應該要一致，這是基本的，既然如此，是否應該延遲比賽？」
張炎有就指，由於VAR屬球例一部份，球會原則上只能接受，但裁判部一直跟港超聯會保持溝通，跟各球會協商。他強調裁判部在編排比賽是否起用VAR時，原則僅為考慮當天是否一日三賽，再在每隊的主客場數中取得平衡，「我們安排時沒有考慮比賽球隊的強弱，但最後發現有VAR的比賽，已覆蓋了大部份強隊對壘、及容易有爭議性的比賽。」
現時足總擁有共16組VAR鏡頭，張炎有補充，足總其實有力應付一日三賽（三場賽事分別起用5組、5組及6組鏡頭，國際足協最低要求為4組），但由於香港首度推行VAR，希望先穩穩陣陣。
「我們本可以在季中開始應付一日三賽，但不希望中途改變而被批評偏幫，現時會在季前落實所有安排使用VAR的比賽，在可行的情況下做到最公平。」他預計下季港超所有比賽，均可由VAR輔助執法；至於煞科日多場比賽同時舉行，他認為今季最後一輪有球隊輪空，本已存在不公，但足總仍有機會借用更多系統去應付。
張炎有指出，VAR只覆蓋部份比賽並非新鮮事，「FIFA容許只有部份賽事起用VAR，也沒有限制有關比賽數目或佔比，由當地總會考慮公平性及公眾反應，自行決定。例如越南（聯賽）也只是部份比賽有VAR，甚至比香港覆蓋得更少。」