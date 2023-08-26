港超聯︱李志堅倒戈領大埔挫東方　盧比度認人腳有限：輸波很正常

撰文：袁志浩
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港超聯周六（26日）由東方對大埔，倒戈的大埔主教練李志堅最終領軍勝出，但賽後卻領紅牌出場，成為焦點。

李志堅2018/19年球季帶領大埔歷史性贏得港超冠軍後，翌季即聯同多名「堅家軍」轉投東方，兩季內贏得足總盃、高級組銀牌及菁英盃冠軍，惟無法助東方稱霸聯賽，結果於2021年卸下帥印。

李志堅賽前跟現任東方主教練盧比度握手。（袁志浩攝）

他上季尾正式跟東方結束合約，今季即重返大埔，這場比賽與大埔正選名單上的利馬、李家豪及鍾偉強倒戈東方。大埔新援前鋒馬卡雷拿受傷，韓籍的朴㪫俊又未趕及註冊，但上半場仍佔優。13分鐘，雷仙奴挑過丹尼爾後單刀扭過葉鴻輝，惟柳志成及時「救駕」飛剷解圍；之後利馬曾倒掛傳中，陳肇鈞飛頂亦僅僅斜出。

陳肇鈞為大埔攻入領先一球。（袁志浩攝）

東方鋒線缺外援　創造力欠奉

東方戰至41分鐘失守，利馬用後腳跟陳肇鈞完成「撞牆」，後者快出迎的葉鴻輝一步燙入，助大埔先開紀錄。東方後備席場區球員之中，除了後衛黃浩然，全是22歲以下球員，球隊前線缺乏有突破能力的外援，落後下也只能換入馬希偉、柏拔等小將。

東方進攻欠創造力，嘗試斬高波也過不了大埔兩位中堅；如上半場黃皓雋有空位向前、卻選擇立即傳中；他之後推進又突然停低回後，引來葉鴻輝不滿、在把握隊友接受治理時上前提點。

葉鴻輝提點黃皓雋。（袁志浩攝）

孫銘謙89分鐘剩對手解圍不遠，十二碼點附近衝前抽射，但被擋在門前的加比爾踢走，最終大埔保住1：0勝果，全取3分。不過，補時階段大埔有球員倒地，李志堅完場後投訴球證未有理會，因言語過激被驅逐離場。

李志堅賽後領紅。（袁志浩攝）
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李志堅賽後領紅　不解球證判決

李志堅賽後未獲准留在球場內，他在足總職員提醒下到球迷通道受訪，對判決感到不解。大埔上季聯賽排第八、低東方兩位，然而李志堅認為雙方實力相近，勝利全因球員搏命，是應得的。「對方威脅也不多，賽前知道己隊把握力不強，唯有等機會。」

對於擊敗舊東家，李志堅笑言「唔好講呢啲」，直指最重要是球隊拿下分數，「贏一場也不代表什麼，我們仍在重建階段，希望在沒有太大壓力下，有空間去做好。期望在更多外援歸隊後，慢慢學懂如何入波、贏波。」

李志堅向球迷致謝時仍怒氣未消。（袁志浩攝）
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盧比度：敗仗陸續有來

東方主教練盧比度就表示，未有對賽果感到沮喪或失望，「我知道自己擁有什麼（球員），球隊沒有正中鋒，想換人去取勝也不可能，因為後備席都是『小朋友』，所以這（賽果）很正常。」

他再三強調，東方今季非要爭取錦標或排在前列，而是培養更多球員，「敗仗會陸續有來，但只要球員進步，小將們有所領悟，我就很高興。今天馬希偉與柏拔都踢得很好，他們今季需要挺身而出。」

盧比度指球隊目標是培養小將，對賽果不感失望。（袁志浩攝）

李志堅也稱，欣賞東方願意起用青年球員，「現時（本地）球員不足夠，但大家也要考慮他們是否達水平，始終這是職業比賽，不能因此將可觀性減低，否則就是拔苗助長，也要看看球員能否承受壓力。這方面東方做得很不錯。」

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