港超聯︱晉峰遇前主力倒戈遭逼和　球迷呼「之前兄弟、今日仇人」

港超升班馬均業北區挖角8名晉峰球員後，首輪聯賽即「冤家路窄」作客對方。最終晉峰先入一球下尾段被追和，總教練何信賢認為己隊球員已爭一口氣。



北區季前從晉峰簽入多位主力，林駿杰、葉卓文、林樂勤、劉君正今場均擔正「倒戈」；部份球員控球在腳期間，主隊球迷都有傳出噓聲，更有人高呼「之前係兄弟、今日係仇人」的口號。

上季效力晉峰的葉卓文今場倒戈。（袁志浩攝）

晉峰只派兩名外援（規例容許最多6名）披甲，韓籍守將金相佑跟文智星撐起球隊，從香港U23外借回歸的龐焯熙鎮守大門。兩隊上半場攻勢未見入肉，39分鐘北區長傳斬至禁區內，羅港威力壓守衛二傳，外援馬圖斯大力抽射，被龐焯熙飛身單手托走。

晉峰在下半場先開紀錄，球員擁成一團。（袁志浩攝）

戰至67分鐘，袁世傑右路落底傳中，何思哲控定後起腳被出迎的林駿杰封走，但後備入替的凱基上前補中成1：0，後備席上的晉峰職球員都一擁而上、激情地慶祝，有人高舉右手、有人振臂狂呼。

不過晉峰未能守住勝局，北區90分鐘憑馬圖斯近門抽入追平；若非龐焯熙補時用腳驚險救走朱偉鈞的射門，晉峰早已反勝為敗。最終晉峰與北區踢成1：1平手，各取1分。

馬圖斯為北區追成平手。（袁志浩攝）

+ 10

晉峰球員完場後顯得相當落寞，有人倒地良久、要隊友扶起；韓籍球員文智星一度被教練河赫俊責罵，眼泛淚光。總教練何信賢坦言對球員表現喜出望外，「賽前我跟球員說，叫他們不要去想有主力離隊，告訴他們現在就是主力，要向外界證明自己值得有做主力的機會，很開心他們做到了。」

晉峰主教練何信賢認為球隊表現是喜出望外。（袁志浩攝）

他感嘆小將經驗有限，下半場失了方寸亂跑、導致失誤，「對球員來說是個很好的體驗，希望他們感受到做正選的壓力，下場變得更好。」效力晉峰多年、經歷球隊新季變遷的前鋒何思哲就解釋，入球後隊友們表現興奮，全因比賽是「為大家而踢」，「這一球真是這班兄弟捱回來的。」他認為球隊要收拾心情，繼續在每一仗拚到盡。

晉峰球員何恩哲指，入球是「大家捱回來的」。（袁志浩攝）

至於倒戈的葉卓文就笑言，重返青衣場（晉峰主場）感覺熟悉又奇怪，「平時入球場轉左（主隊更衣室），今日也轉錯了。」今仗場上沒太多「火藥味」，葉卓文甚至在尾段幫晉峰的許澤崴拉筋；賽後部分球員也「聚舊」。葉卓文表示，很高興能重遇舊隊友，更樂見彼此在場上都去到盡。

葉卓文賽後與前隊友「聚舊」。（袁志浩攝）

對於北區表現不似預期，葉卓文直言球隊踢得「空泛」，主導控球卻少入楔、依賴個人質素，「仍未達到我的要求，但始終第一場比賽，球隊季前也無法集訓，默契是差了一些，唯有互補不足。」

比賽期間葉卓文不時對踢左閘的外援柏度「手指指」、提醒對方，他表示自己當時十分勞氣，「他不懂英文，我不懂葡文，溝通有問題。雖然外援能力非出眾，但他們很友善，也很願意跑動，只是我們仍未摸熟對方。」