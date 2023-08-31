杭州亞運｜港隊空手道搏擊5將衝獎牌　鄭栩彬亞錦摘銅注下強心針

香港空手道隊早前出戰亞洲錦標賽，歷史性贏得兩面金牌，其中一面來自女子個人組手的曾綺婷，另一港將鄭栩彬亦摘銅而回，如今兩人將於下月的杭州亞運衝擊獎牌，曾出戰3屆亞運會的「大師兄」、現任港隊助教李嘉維直言，希望5名自由搏擊運動員都可以登上頒獎台。



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空手道港隊派出9人出戰杭州亞運。（余俊亮攝）

空手道港隊上派出9人出戰杭州亞運，其中5人屬於自由搏擊組別，當中包括新星鄭栩彬，這名20歲的港將曾經在2021年的亞青賽摘銀，今年亞錦賽摘下銅牌。

首戰亞運的鄭栩彬認為，亞錦獎牌為杭州亞運注下強心針，希望亞運再度登上頒獎台，「亞錦賽銅牌證明自己有衝擊獎牌的能力，同時知道在亞運有什麼主要對手，再觀察他們的打法，從而再作針對性部署。我今屆賽事以獎牌為目標，最好當然是可以拿到金牌，希望以平常心面對，不想壓力影響自己發揮。」

港隊過去兩星期邀請世界前列選手來港集訓，鄭栩彬直言獲益良多，技術上有不少進步。有別於其他港隊成員，鄭栩彬下周將不會赴愛爾蘭，而是出戰泰國公開賽，他表示是個寓賽於操的大好機會，在亞運會前繼續提升狀態。

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鄭栩彬在今年亞錦賽摘銅，為今屆亞運會注下強心針。（余俊亮攝）

空手道港隊上屆亞運拿下兩面銅牌，其中一面來自女子個人組手61公斤以下級別的蔡韻瑜，今屆減磅挑戰55公斤以下級別，坦言更考驗技術，「以往打重磅時，我在活動能力上有優勢，如今磅數輕了，與其他對手在身高、體重方面相若，勝負更講求技術。」

兩屆亞運之間，蔡韻瑜曾經在練習時被打中頭部，其後出現腦震盪的問題，連訓練都有困難，到去年傷患有好轉後，隨即在世界空手道聯盟甲組聯賽開羅站奪金。5年之間的高低起伏，蔡韻瑜有另一番體悟，「所有運動員或多或少都有壓力，但現時的壓力仍在可控制的範圍。我以往比賽好着重輸贏，現在學懂如何調節心態，因為知道自己的實力有多少，反而放更多時間在放鬆自己、享受比賽，希望打出最好狀態。」

蔡韻瑜今屆減磅戰55公斤以下級別，力爭再添獎牌。（余俊亮攝）

李嘉維任搏擊隊助教 「他們同樣具備衝牌的能力」

過去亞運曾經摘下一銀一銅的「大師兄」李嘉維，退役後成為自由搏擊隊的助教，日常在細節上協助隊員們，如今換個角色繼續為港隊效力。作為空手道隊大師兄的他直言，樂見港隊水平比上屆再上一層樓，並對全隊衝擊獎牌都有信心，「我當然希望5名搏擊運動員都可以登上頒獎台，他們同樣具備衝牌的能力。」

李嘉維對兩名師弟評價甚高，指他們同樣非常勤力，大讚鄭栩彬的轉數快，「鄭栩彬打法較為聰明，隨機應變能力很高，面對不同對手也可觀察對方的習慣，並使出不同招數針對對手的弱點，就如今年的亞錦銅牌戰，他面對經驗豐富的前亞洲冠軍，亦可以擊敗對手，而現時他正介乎青年與成年賽之間，對他的成長有莫大幫助。」

至於周家謙，李嘉維直言該組挑戰性不低，「這（60公斤以下）是男子最輕的級別，節奏非常快，而亞洲的水平相當高，亞洲選手經常在世界賽躋身三甲，就像伊朗及哈薩克的選手，所以對周家謙來說是個頗大的挑戰，但他已經準備好面對這些挑戰。」

李嘉維（中）退役後成為空手道搏擊隊的助教。（余俊亮攝）

男子

個人形：鄭子文

隊際形：鄭子文、洪晧崴、鄧宇軒

個人組手60公斤以下級：周家謙

個人組手67公斤以下級：鄭栩彬



女子

個人形：劉慕裳

個人組手50公斤以下級：曾綺婷

個人組手55公斤以下級：蔡韻瑜

個人組手68公斤以上級：何佳恩



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