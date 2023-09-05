杭州亞運｜港隊佩劍煥然一新出征　新教練注入韓式風格衝獎牌

對比5年前的雅加達亞運，港隊佩劍8人陣容中除了羅浩天與歐倩瑩外，其餘隊友也是首度出戰亞運會，而教練亦換上奧運冠軍級的韓籍教練李旭宰。

佩劍隊煥然一新，近期戰績也節節上升，創下世錦賽16強及亞錦個人銅牌等佳績，全隊的信心同樣增強不少，李旭宰教練對麾下充滿信心，並直言成績值得大家期待。



一眾出戰杭州亞運的劍擊港隊代表周一會見傳媒。（梁鵬威攝）

自從曾經帶領韓國隊贏得奧運金牌的李旭宰教練來港後，把強悍的「韓式風格」注入港隊，縱然刻苦，但戰績上逐漸反映，正如羅浩天首奪亞錦賽個人獎牌﹑何思朗成為港隊首人躋身世錦賽16強﹑女子佩劍隊在亞錦賽的突出表現，就算是面對韓國﹑日本﹑中國等亞洲勁旅，港將們依然不落下風，證明香港佩劍的實力已經提升至另一層次。

對於杭州亞運，李教練對麾下充滿信心，「無論任何比賽也以金牌為目標，而我對佩劍隊是充滿信心，因為他們有充足的訓練，我相信今屆可以有好成績，所以值得期待港將們在亞運的表現。」

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李旭宰教練來港執教後，港隊戰績節節上升。（FIE圖片）

歐倩瑩四戰亞運望金牌作結

曾經在2010廣州亞運奪得個人銀牌的歐倩瑩，如今已經是「四朝元老」，她直言今屆必定是最後一次出戰亞運，而且亦是野心最大的一次，「雖然上屆講過最後一次（打亞運），可惜當時空手而回，所以留多一屆，今屆一定是最後，我希望以獎牌為亞運生涯作結，而我認為我們團體有機會衝金。」

歐倩瑩將夥拍梁洛文、朱詠翹及薛雅齊，她們在今年亞錦賽打出漂亮一仗，面對日﹑韓也只是飲恨，這名佩劍大師姐認為，現時的女佩隊已具備衝金的能力，「團體賽需要全隊4人有平均的實力才有機會，我認為我們已經做到了，加上新教練來港後，大家都進步不少，師妹們在亞錦已展示大家的能力，希望她們以輕鬆心態面對，就像去玩一樣，只要盡全力，成績自然來。」

「四朝元老」歐倩瑩最後一屆出戰亞運，她希望與師妹們衝擊金牌。（梁鵬威攝）

羅浩天：想贏得不同顏色獎牌

上屆亞運獨攬兩面銅牌的羅浩天，第3度參加亞運會，亦是男子隊資歷最深的一人，今屆以超越上屆為目標，「其實都是做好自己，沒有刻意要以什麼獎牌為目標，只希望成績比上屆好，取得不同顏色的獎牌，亦不想給予隊友太大壓力。」

28歲的何思朗首度代表港隊征戰亞運，心情既興奮又緊張，他深信經歷每一天的刻苦練習後，將會取得滿意的成績，「自從李教練及其他教練來港後，佩劍隊變得更團結，隊內氣氛非常好，在教練們的帶領下向着世界舞台進發。李教練的經驗豐富，曾經贏得奧運金牌﹑世界冠軍，提拔過一個又一個的頂級劍手，他有獨門的方法帶領我們到另一層次。這段時間我們流過的汗水﹑付出的努力，我相信在亞運可以轉化成好成績。」

男子佩劍隊，（左起）法國教練Pierre﹑何思朗﹑羅浩天﹑周頌羲﹑陳樂熹﹑李旭宰教練。（梁鵬威攝）

佩劍隊進入最後備戰階段，男﹑女子隊將有不同的部署，李教練率領一眾男子隊成員前往韓國，而女子隊則留港備戰，希望超越上屆兩面銅牌的成績。

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重劍

男子個人：何瑋桁、吳浩天

男子團體：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申

女子個人：江旻憓、佘繕妡

女子團體：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望



佩劍

男子個人：何思朗、羅浩天

男子團體：何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲

女子個人：歐倩瑩、梁洛文

女子團體：歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薛雅齊



花劍

男子個人：張家朗、蔡俊彥

男子團體：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子個人：陳諾思、鄭曉為

女子團體：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄



比賽賽程：



9月24日：男子花劍﹑女子重劍個人賽

9月25日：男子佩劍﹑女子花劍個人賽

9月26日：男子重劍﹑女子佩劍個人賽

9月27日：男子花劍﹑女子重劍團體賽

9月28日：男子佩劍﹑女子花劍團體賽

9月29日：男子重劍﹑女子佩劍團體賽

