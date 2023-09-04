港足︱艾華頓望報答香港　準入籍兵料頂替安永佳　亞運名單有變動

巴西裔翼鋒艾華頓上月底領取香港特區護照，今月初即獲香港足球代表隊徵召，補選至友賽柬埔寨與汶萊的大軍名單之中，今日參與首課練習。

另外，港足亞運名單再有變動，超齡球員改用理文中場胡晉銘；陳晉一或未能參賽。



艾華頓在參與其首課港隊練習後表示，主教練安達臣要求全隊以埋門完結攻勢、失控球權後要盡快搶截，「我喜歡這種踢法」；操練中先後被安排踢左、右翼的他又直言右路是自己最佳位置，但上場就會按教練指示去做。

艾華頓中一次假動作，令羅素（右）倒地。（袁志浩攝）

港隊主教練安達臣（右）樂見艾華頓取得代表香港的資格。（袁志浩攝）

這位自2015年來港的鋒將曾透露，自己初期已有為港隊披甲的想法，「這八年香港給予我很多機會、去展示自己的足球，所以我已經準備好付出100％，去回報港隊。」他深信自己可以為香港帶來入球，更重要的是勝利，「我始終是個前鋒，所以我當然可以入波；隊友們會互相幫忙，一起奮鬥。」

港隊已連續五場賽事未能憑己隊球員入波，對於艾華頓的加入，同是前鋒出身的安達臣相信可鬆一口氣，「他有不錯的速度，在前線很有威脅，我們需要他的質素。相信香港人都會為港隊更強、能跟更好的對手比拚而高興。」

安永佳因需參與球會賽事，9月只會隨港隊參與作客柬埔寨一役。（袁志浩攝）

安永佳缺席主場對汶萊 準入籍兵料頂上

為備戰下月世界盃外圍賽首圈對汶萊，港隊今月兩仗均約戰世界排名更低的柬埔寨與汶萊。安達臣認為港隊有望取得不少入球，除了適應主攻踢法，也能增加球員信心。

然而他透露，效力中甲廣西平果哈嘹的安永佳只會參與作客柬埔寨一役，「球會正處於困難的時刻，希望他能上陣，我們只是友賽，所以就讓他離隊吧。」中甲尚餘9輪聯賽，廣西平果哈嘹暫排第三，距離直接升班中超的首兩名僅差兩分；該隊周六（9日）會鬥榜下游的瀋陽城市。

有望在今周入籍的米高，早前已曾隨港足操練。（資料圖片／袁志浩攝）

安永佳的空缺，屆時有可能被晨曦名宿哥連斯之子米高（Michael Udebuluzor），這位早前已曾在港足跟操的19歲前鋒，入籍申請程序已到尾聲，安達臣預計他今周內能領取特區護照，並可趕及在主場對汶萊時上陣，「他有力量、埋門能力跟速度，若可取代安永佳，是很重要的球員。」

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港隊亞運名單再有變動

另外，港隊早前已公布亞運的決選跟後補球員，惟效力內地聯賽的梁諾恆、勞烈斯，因比賽不在國際賽期內而未能參與。安達臣今再指，屆時超齡球員人選將改為李毅凱、胡晉銘與安永佳；亦因傑志亞冠賽期重疊，預計陳晉一也無法隨港隊出戰，但潘沛軒則獲放行。

港足U18上月出戰東亞青年運動會，以0：8不敵中華台北，獲得銀牌，引起迴響。安達臣指得悉球隊以有限人腳應戰，球員在擊敗蒙古跟澳門後，最後一仗有點疲態，認為大敗絕非大問題。

柬埔寨 對 香港

日期：9月7日

香港時間：08：00 pm

地點：金邊國家奧林匹克運動場



香港 對 汶萊

日期：9月11日

時間：08：00 pm

地點：香港大球場

票價：$160（正價）、$40（特惠）

