港足友賽柬埔寨尾段失守　連續六場不勝　艾華頓首披甲即轟靚罰球

香港足球代表隊周四（7日）友賽世界排名低27位的柬埔寨，入籍兵艾華頓「地標戰」正選上陣，兼在上半場射入靚罰球。

不過，港隊最終被柬埔寨逼和1：1，連續六仗未能取勝。



港足相隔4年再作客柬埔寨首都金邊，力爭近一年以來首場勝利，由隊長葉鴻輝把守最後一關。在茹子楠不適、未有隨隊下，徐宏傑鎮守右路；羅素取代常規正選中堅梁諾恆，夥拍其傑志隊友艾里奧，獲重召的費蘭度就出任左閘。

中場方面，安達臣繼續向黃洋投下信任一票；2019年作客亦曾攻破柬軍大門的陳俊樂，與黃威同樣擔正。8月底入籍的艾華頓就上演「地標戰」，跟安永佳、孫銘謙合作攻堅。

艾華頓地標戰即有入波，助港隊半場領先。（HKFA）

在柬埔寨接近全場滿座的球迷面前，艾華頓早段已頻頻為主隊帶來威脅，開賽3分鐘一次右路斬中，省中守衛令對方一度倒地；緊接角球攻勢，這位巴西裔翼鋒左腳內彎傳送，造就艾里奧頭槌攻門，惟力度欠奉。11分鐘，安永佳左路回後，孫銘謙禁區內背對守衛控定，再轉身左腳窄角度抽射，只不過被守門員封近柱接實。

上半場港隊中前場壓逼收效，多次偷得柬軍腳下球，惹來對手粗野攔截阻止反擊。孫銘謙21分鐘於禁區頂博得罰球，艾華頓輕鬆直射近柱得手。這位港足「新丁」取得代表隊生涯首個入球，也助港隊打破近三仗的入球荒。

港隊28分鐘後防犯錯，葉鴻輝欲把皮球沒收，但與徐宏傑溝通有誤會，後者加一腳回傳，令已全速出迎的葉鴻輝被逼接住皮球，在禁區內遭罰間接自由球，幸柬埔寨未能把握機會。艾華頓一度再有機會施招牌左腳絕技、右路扣大位燙射，但射門高出，半場港隊領先1：0。

港隊換邊後初段受壓，柬埔寨左路傳中球門前掠過，幾乎被對手撞入；中路又有空位予敵軍起腳遠射，但埋門越楣而出。戰至57分鐘，港隊後場長傳至柬埔寨禁區，孫銘謙反壓後衛右腳射斜；一分鐘後，艾華頓試射彈地波亦被救走。

孫銘謙窄角度起腳。（HKFA）

主教練安達臣見勢色不對，70分鐘換走羅素與黃威，以梁諾恆及胡晉銘鞏固防守；張憙延亦入替孫銘謙。柬埔寨5分鐘後亦派當地人氣球星華坦拿卡（Chan Vathanaka）登場，引來現場一片歡呼。

張憙延上陣後甚為活躍，79分鐘先左路突破落底、窄角度抽射被擋出；兩分鐘後這位翼鋒乘柬埔寨守門員手槌打出不遠，十二碼點附近補射中楣。

踢到85分鐘，柬埔寨遠射省中人改變方向，皮球「慢溜尾袋」中柱而出，葉鴻輝想用手撥走皮球，但被指侵犯對手輸十二碼。雖然主射的華坦拿卡「宴客」，但柬埔寨90分鐘憑角球於門前撞入。最終兩隊繼4年前於同一場地交手，再度踢成1：1，港隊連續6仗不勝。