港足決選友賽柬埔寨汶萊　艾華頓入籍即入圍　費蘭度同獲補選

為備戰10月份對不丹的世界盃外圍賽首圈賽事，香港足球代表隊於今月先於7日作客柬埔寨，再於11日主場約戰汶萊。

主教練安達臣上月初選33名球員，至今日再決選23人，當中周四（8月31日）才公布已領取特區護照的翼鋒艾華頓，即獲補選至大軍名單。



安達臣從初選名單中剔走在亞冠盃外圍賽表現不俗的梁興傑，6月決選時受傷的保羅再度入圍。港隊預計今次兩場友賽會主攻，僅挑選7名後衛，回流港超、入選亞運名單的李毅凱、效力中超的勞烈斯、周緣德及余煒廉都落選；在梁冠聰及黃梓浩受傷、左閘人腳不足下，港隊補選了傑志的費蘭度。

黃洋與陳俊樂兩名傑志中場繼續入選港足。（資料圖片）

港隊今次中場人選跟6月友賽時同出一轍，黃洋、陳俊樂、黃威、胡晉銘、陳肇鈞及鞠盈智獲徵召，林衍廷、余在言、顏樂楓及顏卓彬落選。

前鋒陣容上，安達臣不意外地補選剛領取特區護照的艾華頓，「踢走」了本在初選名單上的東方翼鋒黃皓雋。不過，名單卻未見其餘「準入籍兵」、如前晨曦名將哥連斯之子Michael Udebuluzor的身影。

港隊下周一（4日）會展開決選後首課操練，周二早上即出發前往柬埔寨，備戰7日的友賽。球隊比賽翌日便返港，再練兩課後於11日在香港大球場鬥汶萊。足總同時公布，港足對汶萊門票將於9月4日早上10時起於快達票平台發售，正價票售價為港幣160元，特惠票售價為港幣40元。

柬埔寨 對 香港



日期：9月7日

香港時間：08：00 pm

地點：金邊國家奧林匹克運動場



香港 對 汶萊



日期：9月11日

時間：08：00 pm

地點：香港大球場

票價：$160（正價）、$40（特惠）



艾華頓上月底隨理文出戰亞冠盃附加賽對日職浦和紅鑽，在右路為對手帶來一定威脅。

港足23人決選名單如下：



守門員：保羅(傑志)、葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (和富大埔)



後衛：羅素、費蘭度、陳晉一、艾里奧(傑志)、徐宏傑 (理文)、茹子楠(梅州客家)、梁諾恆(淅江隊)



中場：黃洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞（大埔）



前鋒：孫銘謙 (東方)、安永佳(廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、張憙延、艾華頓 (理文)



艾華頓：夢想代表香港

港隊已連續五場未曾憑己隊球員攻破對手大門（3月對新加坡時靠烏龍波追平），對上一次要數到去年9月閉門友賽緬甸；艾華頓的盤扭突破及招牌式左腳燙射，有望增強港隊攻力。若安達臣滿意其表現，這位尖刀可能成為港足明年1月參與亞洲盃決賽周的「武器」。

原籍巴西的艾華頓，2015年來港加盟灝天黃大仙，先後效力標準灝天、陽光元朗及東方龍獅，這位翼鋒去年7月轉投理文，至今為球隊在各項賽事上陣32場，交出26入球6助攻。他除了可代表香港，也能轉以「本地球員」身份出戰本地及國際級球會賽事。

艾華頓早前已領取香港特區護照。（理文提供）

艾華頓對領取特區護照感到非常高興及榮幸，「自我來到香港，就夢想著能代表香港隊，而且我將可以本地球員身份為理文披甲上陣，這樣能夠幫助球隊更多、令球隊變得更強，有助我們挑戰今季聯賽冠軍。」

理文主教練曾昭達則認為，艾華頓入籍對他本人、球隊及香港隊來說，是三贏的局面。「入選香港隊對艾華頓來說是一份榮譽，亦有助港隊在國際賽上取得更好的成績。同時增加球隊調兵遣將的彈性及板凳深度，希望有助我們在今季取得好成績。」