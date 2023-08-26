港足U18三人退隊未補選　青年東亞運慘負　港協：足總未及交報告

香港18歲以下男子足球代表隊早前出戰東亞青年運動會，以0：8不敵中華台北，獲得銀牌。

懸殊比數在本地球圈引起迴響，有聲音質疑教練團沒有足夠資歷帶隊。其實港隊今次只得15人參賽，比大會容許的名額少3人；這源於部份球員受傷退隊後未有補選。

港協暨奧委會表示，足總非但沒有在限期前提交詳細醫療報告完成相關手續，也曾確認不替換部份球員，但之後再申請補選。



港隊大敗後，曾帶領港隊奪得省港盃的郭嘉諾在社交網站表示：「輸比台灣，不意外。種花得花，種豆得豆。三年不澆水，誰之過？」

另一曾執教港超球會的陳浩然就認為賽果「絕對不能接受！！！」，又稱問題不在球員及教練身上，是近年政府及足總在青訓上的政策跟取態，他在文尾標注了「#西班牙足球理念」、「#英格蘭足球理念」、「#日本足球理念」及「#冰島足球理念」，疑似暗指香港青訓沒有穩定及持久的發展風格。

至於最引起熱議的，相信是港超班霸傑志會長伍健的帖文，他批評已離職的足總技術總監（安頓）屬「濫竽充數之流」，直斥其任內所委任的一眾青年代表隊教練：「除了一個半個是有足夠資歷和能力之外，其他都無可能受聘為香港青年代表隊教練。」

伍健質疑相關教練沒有合適的工作背景、經驗和資歷，「政府應該有資助香港青年代表隊的教練團，這些教練必須在資歷和經驗上比球會青年軍教練優勝或至少相若。作為青年代表隊教練，必須經歷過以教練身份，成功帶隊參加高水平比賽，交出良好的成績。香港青年代表隊總不能繼續用類似保險經紀或教師，而沒有成功實戰資歷的非全職教練任教。」他認為港隊在東亞青運大敗，主因是教練和管理階層「力有不逮」。

據了解，港足U18主教練張益明非職業球員出身，但擅於球賽分析，最近完成亞洲足協A級教練牌照課程。今次教練團成員還包括前港足翼鋒麥基，及曾代表香港參與港澳埠際賽的彭梓鍵，兩人均曾效力本地頂級聯賽球會多年。

前港足成員麥基為港足U18教練團成員。（資料圖片）

港隊未補選 最後一仗後備席僅得兩人

港隊大敗以外另一焦點，在於大會雖然容許每隊註冊18名球員，但港隊名單僅得15人；最後一仗對中華台北，球隊更剩下13名小將可以出場，即後備只有兩人。關於3名位列18人名單但未有隨隊的球員，據指港隊早於7月已得悉其中一人受傷，至8月再有小將跟曼聯U16對壘後因腦震盪需休息兩周，另一人則未獲球會放行。

然而港隊沒有任何補選，港協暨奧委會回應《01體育》查詢時稱，7月31日收到足總通知有球員受傷，希望替換另一運動員參與賽事。

「本會要求足總盡快提供該名運動員的詳細醫療報告，以便遴選委員會確認替換申請，期間本會一直與足總密切聯繫，多次提醒他們須於8月13日（即東亞青年運動會開幕前3天）與東亞青年運動會的組委會確認所有出賽運動員名單，惟本會一直未有收到足總提交所需的資料。其後足總於8月11日通知本會，決定抽起該名受傷運動員，並確認不作替換。」

港足U18在東亞青年運動會最後一場對中華台北。（足總提供）

港協又指出，直至官方確認所有出賽運動員名單後翌日，才收到足總通知，稱尚有另外兩名球員不能出賽，當中包括一名受傷球員。

「8月15日（即開幕禮前1天）下午，本會收到足總電郵，提出申請替換合共三名運動員，惟足總當時仍未能提交受傷運動員的詳細醫療報告。遴選委員會經商議後於8月16日回覆足總，因有關申請於組委會確認出選名單的限期後提交，因此未能處理。」結果港隊在沒有足夠替補球員下完成對澳門、蒙古及中華台北的賽事，並獲得銀牌。

就足總為何沒有提供詳細醫療報告、在限期前完成補選申請等，《01體育》周五（25日）已向足總查詢，但至截稿前仍未獲回應。