港超聯︱香港U23吞流浪五蛋 聯賽6連敗包尾：不是世界末日
撰文：袁志浩
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今季港超聯榜尾「競爭激烈」，香港U23跟深水埗同日分別再吃大敗，雙雙6連敗位列下游。
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開季至今聯賽5戰全敗的香港U23，初段意外地佔優。9分鐘，張俊軒左路離門約30碼直射內彎罰球，盧兆崎飛身單刀撲出；1分鐘後香港U23開出角球，流浪解圍不遠，林樂賢窩利抽射又被托高。
流浪企穩陣腳後先有林學曦燙射遠柱，直至16分鐘，賈思浩接應角球輕鬆頂入成1：0。完半場前盧均宜右路斬中，好拍檔林嘉緯伏兵遠柱第一時間抽中楣，反應快的祖連奴頭槌補中至2：0。
換邊後更一面倒，香港U23欠缺突破能力跟創造性，流浪再憑林遼太、盧均宜、金旻奎建功，最終贏5：0。至於另一場冠忠南區贏深水埗3：0；深水埗跟香港U23同樣6連敗，但深水埗以較佳得失球差排第9，香港U23則包尾。
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香港U23踢得有點力不從心，隊長黃浩然承認球員年輕、對抗性較差，也受傷病困援，「但這不是第一次（對流浪），上次也是輸死球，希望大家真的能從錯誤中學習。」
他指出難免對頹勢感到失望，但認為並非「世界末日」，「聯賽上半季還未完，很多變數，任何對手只視乎你用什麼心態去應付，我們拚搏的話，也可以拿分或勝出」。他最後有感而發，寄望隊友能把握時間檢討、提高實力，「時間不等人，希望大家能成熟一點吧」。
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