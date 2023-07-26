港超聯︱香港U23去向未定　勢邀啦啦隊表演：本地與外地的給合

去季在港超聯包尾的香港U23，今屆更換全數「超齡球員」，簽入林學曦成新隊長；兩名新兵杜國樑跟鄭進泓就擔任副隊長。

贊助球隊的新任足總主席霍啟山透露，班費維持在最初公布的約600萬，目標是一季比一季進步，「希望有將更多年青球員輸送到港隊。」



霍啟山今日隨球隊熱身約半小時。（袁志浩攝）

在2021年成立時，香港U23表明會營運至少3季。霍啟山表示，過去兩年的香港U23如「本地青訓計劃」，而部分球員透過此「平台」得到落班機會，證明理念成功。他稱足總董事會將在今季中檢討，並咨詢其他港超球會，決定球隊來季去向，「當年（成立時）港超只得8隊，隊數不足，但現在已度過最困難時期，所以會重新考慮。」

晉峰上季煞科日曾邀請台灣啦啦隊「樂天女孩」到現場打氣，反應理想。（資料圖片）

他透露自己當選足總主席後，下一步是希望「完善整個足球生態」，如新季會邀請啦啦隊為球隊打氣，提高比賽娛樂性，吸引更多球迷入場。「上季有成功的例子（晉峰邀得樂天女孩訪港），聽到有球迷讚賞。所以我們也往這方向努力，正聯絡不同組織，也希望鼓勵其他球會一起去做，長遠也考慮跨界別、與不同（體育）總會或企業合作。」

香港U23球迷會會長Paul Kohli補充，預計表演團體會是「本地和外地的結合」，「落實了第一場主場會有（啦啦隊打氣），若效果理想，或煞科再有，但細節要待賽程及場地落實後才能確認。」

香港U23新季4名超齡球員，左起杜國樑、梁煒烽、吳文希、林學曦。（袁志浩攝）

香港U23經歷「大換血」，目前球員平均年齡約20.9歲，主教練司徒文俊指認為球隊形勢「無可避免有點困難」，但他指出上季大部份成員都有接近1500至1600分鐘上陣時間，最多的一位在連同熱身賽在內，更踢了超過2000分鐘，至少有可取之處。他不想把目標訂在聯賽排名上，但強調面對部份球隊，肯定不會只求和局，會踢得進取一點，「有誰不想贏？」

香港U23主教練司徒文俊。（袁志浩攝）

球隊現時仍有一名「超齡球員」空缺，司徒文俊坦言曾與3人洽談加盟，包括「接近退役的『大佬』級」球員，但對方考慮到對效力球會有感情，或因競爭力與其他聘約而拒絕。他表示，目前對再有高水平「超齡球員」加盟並不樂觀，該席位有機會懸空至季中。香港U23在下月9日會啟程前往中國佛山5日，備戰新球季。

入選港足亞運決選名單的劉家喬，新季回歸香港U23，他透露自己會至少留隊至10月，完成U23亞洲盃外圍賽與亞運比賽後，才決定是否回美國繼續學業。（袁志浩攝）

香港U23球員名單：



守門員：雲天樂、鄧梓朗、袁逸朗

後衛：宋紘毅、梁煒烽、杜國樑、嚴啟倬、馬阡皓、黎皚韜、余毅行

中場：鄧筵霑、何瀧浩、李卓軒、羅焌軒、鄭進泓

前鋒：李樂謙、劉家喬、何家智、林學曦、吳文希、吳栢希、林智豐、宏愷志

