港超聯︱香港U23吞理文10蛋　守門員輸到麻木：付出還未夠

由霍啟山贊助、志在讓本地23歲或以下球員提供更多出場機會的香港U23，去年成軍後輸多過贏。球隊今日（15日）0：10慘敗理文後，新季已錄得4連敗，更共失了20球，不斷從網窩中撿回皮球的守門員龐焯熙，有什麼感受?



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

兩隊主教練今場都未能親自督師，理文有顏樂楓、黃威等缺陣，又收起主力艾華頓，仍主宰戰局。「黃黑軍團」日援立花稜6分鐘便取得加盟後首球，龐焯熙及後兩度勇救險球，但難阻基華尼頓離門30碼燙射世界波，加上洛迪古斯抽入眉底波，拋離至3：0。

香港U23半場已大幅落後0：6。（袁志浩攝）

「用波呀繼續！」香港U23教練團在場邊給麾下信心，但球員愈踢愈散，多次失誤斷纜，讓基華尼頓再有進帳。洛迪古斯更在13分鐘內完成帽子戲法，理文完半場時已領前6：0；香港U23有球員失望得踢門柱，部份人又垂頭喪氣地叉腰，士氣低落。

換邊後洛迪古斯再入兩球，個人「五福臨門」，後備上陣的李康廉跟加維蘭都有「士哥」，結果理文大勝10：0，追平港超最大分差紀錄，也是繼傑志上月18日大炒深水埗10：0後，港超一個月內再錄如此懸殊比數。

李康廉後備入替亦有「士哥」。（袁志浩攝）

龐焯熙失10球：無得怨人

香港U23已經4連敗，4仗共失20球，並只射入一球12碼。守門員龐焯熙今場接應回傳沒有及時解圍，犯錯導致球隊失波，他賽後面露失落之情，其隊友跟理文守衛列斯奧都有上前安慰。

列斯奧賽後上前安慰龐焯熙。（袁志浩攝）

他形容今場敗仗是「災難」，但其實已輸到麻木，「無得怨人，只能說自己不好。我們本身實力（跟對手）已有差距，大家付出還未夠。」他想起早前隨U20香港代表隊參加亞洲盃外圍賽，同樣3戰全敗出局，「看到香港跟其他地區差距很大，先不說球技，心態已是一種問題。」

不過，他仍懷有希望，認為比數非最重要，相信球隊在高壓下仍繼續踢出自己風格、嘗試從後場開始組織，始終會有進步的一天。「認清、接受現實，經過今日的教訓，我們要反思一下。一定是很難受，但互相鼓勵，便重新再來，可以一起改善。」

龐焯熙坦言已輸到麻木。（袁志浩攝）

至於理文助教曾昭達被問到港超上下游是否過於懸殊，他沒有正面回應，「每場比賽都不同，（實力）是有分別，但要讓年青球員成長、慢慢拉近（距離），這方面始終是好的。無論自己球隊，或其他隊的年青人，都要繼續努力。」