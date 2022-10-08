足總盃︱冠忠南區大炒香港U23　簡嘉亨獲領隊力撐：把批評變歡呼

足總盃首圈由冠忠南區對香港U23，南區憑前鋒簡嘉亨跟艾華全場活躍的表現，輕鬆淘汰對手晉級。



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南區開季四戰全勝，兼位列聯賽榜首，但球隊「讓車馬」，後防基斯停賽、杜度受傷；射手史提芬彭利拿也僅坐後備。不過南區上半場右路攻勢依然活躍，多次放「過頭波」予簡嘉亨快放突破。

24分鐘輪到艾華衝擊香港U23防線，張俊軒疑遭艾華從後拉衫致失平衡，結果被反搶身位，艾華輕鬆橫傳中路，接應的李嘉耀撞射成1：0。幾乎一樣的入球「方程式」出現在35分鐘，簡嘉亨落底傳中，鞠盈智小禁區頂撞射，欲解圍的陳潤潼誤擺烏龍。

冠忠南區輕鬆大勝對手晉級。（袁志浩攝）

簡嘉亨（右）今場表現活躍，但未能取得進帳。（袁志浩攝）

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香港U23面對南區前場壓逼，仍有耐性地嘗試從防線猜傳組織，偶有具威脅攻勢。32分鐘林智豐單刀失機，但3分鐘後南區在禁區內犯手球，羅曉聰主射被伍瑋謙「捉到路」後補中，追至1：2。

換邊後簡嘉亨右路殺入禁區搏得12碼、由佐佐木周操刀得手，加上艾華梅開二度，南區尾段再有佐佐木周射入個人今季第7球，終大勝6：1晉級，將於12月10日的半準決賽跟理文決一高下。

簡嘉亨在港隊的表現惹來批評，他選擇全盤接受。（袁志浩攝）

簡嘉亨接受批評 南區：仍會重用

「如果今場入到波更開心......」全場表現活躍的簡嘉亨賽後仍對自己不滿意。

這位巴基斯裔球員早前隨港足遠征亞洲盃外圍賽跟東亞足球錦標賽，以至上月底主場友賽緬甸，表現一般，引來負評，質疑其入選資格。

他心裡自然不是味兒，但選擇接受，「好基本，踢波就有人鍾意或唔鍾意你，大家未必想鬧你，只是要求高。我明白要接受意見，自信心也會加強一點，希望下次再有機會，會表現得更好。」

南區對簡嘉亨投予信心一票，會繼續栽培這位球員。（袁志浩攝）

南區領隊貝可泓就認為，球員代表香港比賽難免緊張，回到球會釋放了壓力，明顯變得不同，「我們給他很大信心，讓他發揮可自由一點、放一點。」

「他今場也浪費了機會，有許多進步空間，但仍是我們會重用的球員，不會因他犯錯就不讓他踢，反而令他知道發現自己弱點、如何做好，希望他能把批評聲變歡呼聲。」

簡嘉亨加艾華今場滿場飛，其速度令對手聞風喪膽，貝可泓認為艾華的力量同屬港超數一數二，他在南區「開齋」，增加了球隊下仗於聯賽硬撼傑志的信心。

貝可泓透露艾華（左）有望可在年尾取得香港特區護照。（袁志浩攝）

至於香港U23新季已錄得三連敗，新主帥司徒文俊認為球隊上半場失球是可以避免的，而球員下半場表現更是「走樣」。「有個別球員做出不是球隊需要的舉動，可能他想尋找入球機會，便不跟隨指示，自己走上去，結果失位。」