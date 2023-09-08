羽毛球．中國賽｜馬蓮自言是「女單F4」之一　豪言後卻不敵戴資穎

安洗瑩、山口茜、戴資穎及陳雨菲被譽為是當代羽毛球「女單F4」、「Big4」，當這些稱號出現時，就必定有人不認同，而這人正是西班牙球手馬蓮，更豪言自己也是「F4」之一。

中國羽毛球公開賽女單8強，馬蓮遇上「F4」之一的戴資穎，兩人對上一次在世錦賽交手，馬蓮同樣過關，戴資穎今仗力戰68分鐘復仇成功，以成績證明誰是「女單F4」。



羽毛球女單的安洗瑩、山口茜、戴資穎及陳雨菲，現時佔據世界排名前4，加上大小賽事的最後階段也時常看到她們，故此被稱作「女單F4」。不過，西班牙球手馬蓮（Carolina Marin）卻不太認同。

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陳雨菲舉機自拍，成就這張經典的女單合照。（Instagram截圖）

馬蓮在中國賽女單16強擊敗中國的高昉潔晉級，與「F4」之一的戴資穎爭入4強，這名應屆世錦賽亞軍賽後質疑「F4」的4人名單，「為什麼大家沒有把我算在（F4）內？我覺得我也是其中一員。我在重傷後重返高峰，很高興能再次展現自己的能力，大家也都看到了。」

馬蓮自信是「女單F4」之一。（資料圖片／Getty Images）

馬蓮今年世錦賽曾經擊敗戴資穎，加上賽前放下狠話，更添今仗的大戰氣氛。馬蓮與戴資穎過去20次碰頭，雙方各取10勝，勢均力敵。戴資穎首局有優勢，曾經領先8分，即使馬蓮末段力追，「小戴」仍然以21：17先拔頭籌。馬蓮次局反撲，技術暫停已經領先8分，其後愈拉愈遠，以21：10扳回一城。

今仗進入決勝局，戴資穎開局先取5分，其後一直保持優勢，馬蓮未有放棄，後段力追至17：17平手，「小戴」關鍵時刻沒有手軟，一口氣連贏3分，結果以21：19拿下決勝局，激戰68分鐘驚險過關，報回世錦賽的一敗之仇，將與安洗瑩爭入決賽。

戴資穎力挫馬蓮殺入中國賽4強。（資料圖片／Getty Images）

戴資穎以成績說話，並沒有因為馬蓮賽前的說話而影響，賽後只是淡然地說：「就是一場比賽而已，還是有些地方沒做好，希望明天能找到更好的狀態。」