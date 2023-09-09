劍擊｜楊子加寓賽於操新加坡衛星賽奪金　16歲小將林浩朗摘銅

距離杭州亞運剩餘兩星期左右，楊子加與一眾港將前往新加坡出戰衛星賽，寓賽於操。楊子加在男子花劍個人賽過關斬將，決賽以15：12力挫德國劍手卡爾，順利摘金，在亞運前一壯行色。



劍擊國際賽賽季前夕，各地亦舉辦不少衛星賽，為新賽季做好準備，而花劍衛星賽今周末在新加坡上演，港隊亞運代表楊子加及一眾港將都有參賽。

世界排名第36名的楊子加，小組賽6戰全勝，以6號種子身份晉身淘汰賽，並未遇太大壓力，先後擊敗主場的新加坡及烏茲別克劍手，8強以15：10淘汰隊友李逸朗，然後面對小將林浩朗，再以15：5輕取師弟殺入決賽。楊子加與世界排名43位的德國劍手卡爾（Alexander Kahl）爭冠，結果以15：12再下一城，順利贏得新加坡衛星賽的冠軍。

年僅16歲的林浩朗，在今次賽事表現突出，連續兩場以1分之差險勝主場的新加坡劍手，最終與楊子加齊登頒獎台，摘下銅牌。

楊子加在新加坡衛星賽奪金。（受訪者提供）

亞運前冒險參賽 輕鬆應對發揮更佳

亞運已經進入倒數階段，楊子加在這個時機選擇出外比賽，他都坦言對此有保留，在衡量過後，為未來着想所以出戰，「亞運臨近，其實我和教練都不是太想打（新加坡衛星賽），應該留港訓練，但自己想拿多一點國際賽積分，若然來年有奧運資格的話，就可鞏固自己在隊中團體的位置。」

心態影響發揮，衛星賽的積分不多，對賽季影響不大，所以楊子加懷着放鬆心態出戰，即有更好的表現，「以往本地比賽打得較佳，如今卻有所不同，海外（比賽）發揮更好，加上衛星賽的比賽規模較小，壓力相對亦較小，其實勝負也沒有太大影響，所以發揮反而更好，而這是亞運前一個好好的試煉，再一次證明自己的能力，都是在亞運前的一枝強心針。」