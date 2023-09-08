黑雨水浸｜傅家俊比賽返港遇雨災勁無奈　「究竟點樣返到屋企」

香港桌球手、人稱「神奇小子」的傅家俊（Marco），早前赴海外參賽，周五（8日）回港卻遇上世紀暴雨，他在Facebook無奈發文。



香港周四（7日）晚開始下起暴雨，一直到周五才緩和，無論雨量或黑色暴雨警告的發出時長都是有紀錄以來最高，黃大仙及港島東成為重災區，多處都嚴重水浸，更引發洪水和山泥傾瀉，交通嚴重受影響，港鐵部份路段停駛、巴士也一度暫停服務。

傅家俊自7月已離港，期間出戰多項賽事，包括在德國的歐洲大師賽、英國公開賽和今月初的武漢公開賽資格賽，並在武漢公開賽資格賽擊敗急速冒起的伊朗好手華菲爾（Hossein Vafaei），取得正賽資格。

Marco周五由英國返港，卻即遇上難題，他在社交媒體發文，先稱對自己今次在英國比賽的表現非常滿意，且已順利回港，「但問題出現啦，我究竟點返到屋企？機鐵？的士？定坐船？」

他又感嘆，「呢啲情況喺香港住咗咁耐都未見過」，更大的煩惱是，長時間離港的他行裝較多，但居所的升降機已似因大雨而故障，「另外聽聞屋苑電梯壞晒，坐完十幾個鐘頭飛機拎住三件行李再行廿幾層樓梯應該難唔到我。」