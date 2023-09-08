黑雨｜3球野越野賽取消　梅子林故事館暫停開放　暴雨後切勿行山

香港在周四晚到周五經歷世紀暴雨，天文台破紀錄懸掛黑色暴雨警告超過16小時，多區水浸。儘管暴雨過去，但未來兩日周末及周日皆不宜行山，山上有山洪暴發及山泥傾瀉的風險。原本周末舉行的越野跑賽「3球野-畢架山站」比賽取消，位於新界東北的梅子林故事館亦會在未來兩天暫停開放。



主辦單位透過社交網站公布，原定9月9日星期六舉行的「3球野-畢架山站」取消。

取消賽事的聲明稱：「受海葵殘餘低壓槽影響，由昨晚開始香港廣泛地區錄得破記錄雨量，多處地區受水浸影響。香港現暴雨成災，山體必會超出負荷，山泥傾瀉的風險甚高，大量山泥湧入山徑，更不適合進行比賽。大會考慮到基於安全理由，宣布取消明天『3球野-畢架山站』比賽，稍後與政府各部門確定改期日子再通知大家。建議暴雨過後，遠離山徑，勿強行試路。」

畢架山山頂。（顏銘輝攝/資料圖片）

梅子林故事館因暴雨關係，將於9月9日及10日暫停開放。森林村落︰梅子林及蛤塘永續鄉村計劃透過社交網站表示：「由於近日本港受熱帶氣旋海葵殘留相關低壓槽影響，廣泛地區已錄得破記錄的雨量，加上未來幾日村內可能有極高的山洪暴發和山泥傾瀉風險，為保障遊人及工作人員安全，梅子林故事館將於本週六、日（09-10/09）閉館兩天。」

位於荔枝窩附近的梅子林村。（顏銘輝攝）

從天文台的過去24小時雨量分佈圖顯示，港島東部的柏架山、大潭水塘、渣甸山、畢拿山一帶、新界的獅子山、針山、草山及大埔滘一帶，雨量在600毫米以上，為今次暴雨下的重災區。

最淺色的部分最大雨，港島東、九龍中及新界中一帶累積超過600毫米雨量。（天文台網站截圖）

山上的岩石泥地如海綿吸收雨水，再經山谷溪澗排出，所以暴雨後的山澗仍然洶湧大水。任教山藝課程多年的登毅戶外培訓總監吳銨洋說：「雨水滲入了泥土，當飽和了之後，可能一下子就湧出來。大雨之後，基本上每條小溪都變成大河，平時沒有水的地方都變成有水。（幾時可以考慮行山？）起碼隔兩日會較穩健，而且選擇一些明顯路徑的路線，例如馬路會較安全。」

傾盆大雨之下的洪水。（資料圖片）

行山徑很多時會路經溪澗，好天時可以輕易踩石經過，不用濕腳，但大雨之後，水流急升，甚至可能淹蓋路面。吳銨洋說：「原本沒有水的地方，可能出現洶湧急流。原本過得到的河澗，水深可能及膝，過澗的話會非常危險。」甚至山水會隨行山徑而下，令山路變成急流。

大雨過後，行山徑可能會被水淹，甚至變成急流。（資料圖片/顏銘輝攝）

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簡單的路可能變成急流

吳銨洋表示，就算在暴雨後兩日行山，也適宜挑選馬路及大路，他說：「最好先行石屎路及馬路，行小路就有危險，你可能過不到澗或者山泥傾瀉行不到，在山上進退兩難就很危險。別說那些偏僻冷門地方，就講北潭涌怡庭營地對出的北潭郊遊徑，每逢落雨，水就像瀑布沖下來，簡單的路都會變急流。」

溪澗水位上升，有機會淹沒旁邊的山徑。（資料圖片）

上周10號風球，本周破紀錄黑雨，郊外有山洪暴發的風險。溪澗上流可能會被塌樹及沙石等阻塞，但當上游水量壓力超越臨界點，洪水便會突然傾瀉往下游。故此，吳銨洋奉勸山友不要為大水而在暴雨後行澗，「謹慎點吧，落雨就無謂犯險。我們只是普通的遠足人士，想行就留下一次吧。如果自己行山的話，知道落過大雨，就不會去些險位，也不會去些可能水浸的地方。如果帶課程的話，就更加會避開，帶學生不應犯險。」

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經過連日暴雨，斜坡經滲進大量雨水後，極易引致山泥傾瀉。就算天氣好轉，都要時刻保持警覺，避免走近或停留在峻峭山坡附近，亦切勿涉足溪澗。發現流水湍急、混濁及夾雜沙泥時，是山洪暴發的先兆，應迅速遠離河道。如遇山泥傾瀉阻路，切勿嘗試踏上浮泥前進，應立刻後退。

濕滑的石面很容易令人跌倒。（資料圖片）

吳銨洋表示，若果遇上山泥阻路，最理想是回頭，「以前曾經發生意外，有行山人士想跨越一些山泥傾瀉的位置，但最後失足。踩到鬆散的泥土上，你不知腳下的沙泥有幾鬆，可能鬆到一踩就連人帶沙石跌落山。」