杭州亞運｜許得恩劉子龍挾世大餘威出戰　不為獎牌只求享受有原因

香港武術隊7名杭州亞運代表今日（7日）會見傳媒，當中包括早前世界大學生運動會奪金的許得恩，以及摘銀的劉子龍。

當運動員被問及目標時，「獎牌」基本上是標準答案，但兩名武術港將卻有不同見解，不以獎牌作目標，反而以平常心，希望盡全力地享受比賽。



武術港隊派出2男5女出戰杭州亞運。（梁鵬威攝）

在雅加達亞運奪得一銀一銅的香港武術隊，今屆杭州亞運派出2男5女，爭奪6個項目的獎牌，7名港隊武術代表亦是參與套路項目。

一套動作的得分高與低，評分大權落在裁判手上，各位裁判難免有不同的標準，與其花心力在取分身上，港隊兩名武術男子代表以平常心，在舞台上做好自己，這種心態反而更容易取得佳績。

關於香港武術隊

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港隊7將出戰套路，港將們坦言專注做好自己。（梁鵬威攝）

在今年世大運奪得男子南拳銀牌的劉子龍，今屆首戰參加亞運會，坦言以往參加青年賽時，也未能以所謂的平常心出賽，「以往打青年賽時，往往都有一種衝牌、衝金的心態，但裁判有不同的看法，評分高低都不是我們控制範圍內的事，所以如今不會以獎牌作為目標，反而是以盡我所能的心態作賽。」

杭州亞運緊接世大運，雖然時間上有點緊逼，但世大運對劉子龍的亞運備戰過程更有利，「亞運會是武術最大型的比賽，幸好世大運在亞運前舉行，可以審視自己有什麼不足，就像是亞運前的測試賽，畢竟疫情3年間沒有比賽，很多比賽的感覺都失去了。戰畢世大運後，整個人放鬆下來隨即就病了，如今已經好好多，現時的狀態已回到巔峰。」

劉子龍視世大運為杭州亞運測試賽。（梁鵬威攝）

許得恩：代表香港要感恩

在世大運奪得一金一銅的許得恩，上屆以0.01分之差飲恨得「梗頸四」，今屆第2度出戰亞運會，除了依然是「玩得開心」外，直言今屆沒有了5年前的興奮，卻多了一份淡然，更加想把握表現自己的機會，「亞運會始終是一個大賽，5年前既興奮又緊張，老實說如今已經沒有了那種感覺，多了一種淡然，只是有一種『又有機會代表香港』的感覺，但代表香港也不是必然，每當有機會都要感恩，所以現時要好好把握每一次比賽。」

第2度出戰亞運會的許得恩珍惜代表香港的機會。（梁鵬威攝）

香港武術隊杭州亞運名單



男子

許得恩：太極拳太極劍全能

劉子龍：南拳南棍全能



女子

陳穗津：太極拳太極劍全能

何健欣：南拳南刀全能

劉徐徐：長拳

莫宛螢：太極拳太極劍全能

沈曉榆：劍術槍術全能

