球證卡頓保派黃牌被球員出Uno迴轉牌推翻 眼利網民：應判無效
撰文：威廉神
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著名球證卡頓保（MARK CLATTENBURG），昔日在英超執法年代「派牌」無數，周六（9日）一場慈善賽，他卻遭遇意想不到的「反抗」——史無前例被球員拿出UNO迴轉牌（Reverse），推翻並吃下黃牌。
卡頓保連續第二年為Sidemen慈善賽執法，當Sidemen隊6：4領先YouTube明星隊時，網絡紅人Max Fosh踢跌對手犯規，卡頓保隨即向對方出示黃牌警告。
28歲的Max Fosh似乎早有準備，當卡頓保走到他身邊時，已手按褲袋，看到對方果然向他出示黃牌，於是拿出一張紙牌遊戲Uno中的迴轉牌（Reverse），將黃牌「反彈」予卡頓保。被Max Fosh以Reverse牌將黃牌「反彈」回給他，一臉嚴肅的卡頓保也忍不住笑了出來。
根據Uno規則，玩家出示任何懲罰牌，當下家出示Reverse，便會將懲罰悉數回贈回原先的出牌人。
Max Fosh在慈善足球賽用上這招，能否真的推翻並令球證卡頓保吃下黃牌，難有定案，有「眼利」網民便指出，Reverse牌要跟顏色出牌，Max Fosh拿出綠色的Reverse牌，根本無法用在黃牌之上。
即使只是在慈善賽出現，Max Fosh這張Reverse牌出得太妙，引來坊間熱烈討論，有網民好奇：「為何沒有英超球員嘗試用這招？」
不過無論如何，他這個奇招已廣收宣傳效果，這場在韋斯咸主場the London Stadium上演的慈善賽獲6萬人入場及250萬人收看YouTube轉播，籌得240萬英鎊善款。
Max Fosh是英國著名YouTuber、電台主持和笑匠，他不時從事惡搞活動，包括曾在2021年競逐倫敦市長，卻又承認：「我不認為自己會是個好市長，我沒有專業或政治知識去當上倫敦市長。」
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