足球熱話︱中乙比賽足球場瞬間變游泳池　皮球寸步難移竟踢至完場

中國乙組足球聯賽（中乙）近日上演離奇一幕——比賽中途一場傾盆大雨，球場瞬間變游泳池，草地上積水持續不退，球員縱艱辛𡚒戰，但皮球「寸步難移」，完全踢不起來。更離奇的是，如此劣境中，主球證仍不為所動，讓比賽踢至完場。



中乙賽事淄博齊盛對紹興上虞翼龍比賽期間足球場瞬間變游泳池，成為熱話。（截圖）

球員跪地撥走積水都無用

8月19日中乙首輪護級組賽事，由淄博齊盛對紹興上虞翼龍，開賽時已見草地有些地方稍禿，比賽期間不見有問題。不過當下半場展開，一場暴雨改變一切——不知是球場去水有問題，還是雨實在下得太大，草地瞬間充滿積水。

一次罰球出現，形成一個十分有趣的畫面：為順利開出罰球，紹興隊球員要跪在地上盡力撥走積水，花上好幾十秒的努力，操刀球員全力一踢，皮球中途已掉下來，旋即在水窪中動也不動。

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從比賽畫面可見，暴雨中現場能見度甚低，雙方球員在煙雨迷濛和嚴重積水的草地上寸步難行，皮球也踢不起來。如此狀況根本難以繼續比賽，對球員而言亦頗為危險，球證卻不為所動，讓比賽繼續進行，結果雙方踢畢全場，客軍紹興隊憑張桐58分鐘的入球1：0勝出。

「球場變泳池」的畫面實在太震撼，有關影片在網上熱傳，《騰訊網》一條影片甚至以《丢人丢到國外！中國足球場變游泳池，隊員罰球前跪地上扒拉雨水！》為標題，指出連遠至沙特阿拉伯等外國傳媒均有報道事件，批評球證為何容許比賽繼續進行。