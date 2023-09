體育熱話︱三鐵女將被隊友恐怖撞飛退賽　天使心回應反惹負評

單車比賽意外碰撞在所難免,日前在法國圖盧茲舉行的三項鐵人超級聯賽之中,新西蘭選手Nicole van der Kaay便在單車部分賽事遭隊友壓向路邊欄杆,繼而被撞飛。從事發影片可見,Nicole被撞至「人仰車翻」,相當驚險。

Nicole事後只願自己沒有嚴重受傷,強調事故純屬意外,不過她的「天使心」反應反被一眾網民責備,各人肯定對方蓄意所為。



新西蘭三鐵選手Nicole van der Kaay好心為隊友辯解,反被網民責備。(Instagram)

三項鐵人超級聯賽分為四隊角逐,同屬巴林勝利蝎子(Bahrain Victorious Scorpions)的新西蘭奧運代表Nicole van der Kaay和意大利選手Alice Betto,在圖盧茲站單車賽事中相撞。

從Nicole本人上載的影片可見,Alice Betto連人帶車壓向Nicole,導致這位新西蘭選手猛力撞向路邊欄杆。

幸好Nicole並未嚴重受傷,她甚至嘗試繼續比賽,只因單車出現問題被迫退賽。她將事發影片上載至個人Instagram帳戶,並指:「我的賽事提早完結,沒有骨折,只有心碎」(My race ended early, but no broken bones, only heart)。

數秒鐘的影片只看到Alice Betto連人帶車將她壓向欄邊導致意外,Nicole解說:「這條影響沒有說明一切,今次純屬意外,不幸地比賽就是會炒車。我們會收拾心情,舐淨傷口,準備下一場賽事。」她更強調,「失誤是會發生的,請保持善良」,似乎已預測到支持者的反應。

支持者和網民拒絕相信純屬意外的解釋,一致認定Alice蓄意撞向Nicole。(Instagram)

「為什麼我們全部人都要扮成那是失誤?」

就算做足「風險管理」,大眾仍不賣帳,有網民一句:「怎可能不是蓄意?」獲過千人讚好,另有人理智分析:「Nicole,那肯定是蓄意所為,這車手應被取消資格……如果你仔細觀看,她改變了方向來阻礙你的路線!」 有人提出質疑:「為什麼我們全部人都要扮成那是失誤……我是否錯過什麼?她明顯挨向你,然後刻意推你……」

幾乎全部人一面倒將矛頭指向Alice Betto蓄意引發意外,甚至有人湧到Alice的Instagram留言,責備她刻意撞倒隊友Nicole,「你是個危險人物,那真是嘔心,你應被取消資格,你真可恥!」聲討之聲不絕,就連她的意大利同胞亦留言炮轟,指她不應代表意大利。

不少人湧到Alice Betto的Instagram留言責罵她。(Instagram)

「這樣的隊友等同敵人」

Nicole好心為隊友Alice的失誤辯解,有網民竟連她也嬲埋,「那是蓄意而且意圖很壞……你有機會嚴重受傷入院……她連回頭看一眼也沒有……你接受這樣只會令日後再發生……你們兩人也應感到羞恥。」也有人說:「這100%是刻意所為,善良去死吧,笑死我。」有人諷刺「這樣的隊友等同敵人」,「有這種隊友不如不跟隊,受處罰然後告別吧。」

Nicole慶幸自己並無大礙。(Instagram)

Nicole之後再發文,再次強調今次為意外事件,「Alice已道歉並深表歉意,而且我無事,沒有骨折!」她表示,炒車後最擔心的是一副亮白牙齒和腦震盪,幸好一切全部無事。Alice Betto最終在該站得第六名。

Alice Betto與兒子合照。(Instagram)

27歲的Nicole和35歲的Alice同屬奧運級人馬,2020東京奧運Nicole van der Kaay代表新西蘭出戰三項鐵人賽事,在女子個人賽得第29名,男女混合賽事得第12名;Alice Betto代表意大利,她在東京奧運女子個人賽得第7名;男女混合賽事得第8名。

