體育熱話︱三鐵女將被隊友恐怖撞飛退賽　天使心回應反惹負評

單車比賽意外碰撞在所難免，日前在法國圖盧茲舉行的三項鐵人超級聯賽之中，新西蘭選手Nicole van der Kaay便在單車部分賽事遭隊友壓向路邊欄杆，繼而被撞飛。從事發影片可見，Nicole被撞至「人仰車翻」，相當驚險。

Nicole事後只願自己沒有嚴重受傷，強調事故純屬意外，不過她的「天使心」反應反被一眾網民責備，各人肯定對方蓄意所為。



新西蘭三鐵選手Nicole van der Kaay好心為隊友辯解，反被網民責備。（Instagram）

三項鐵人超級聯賽分為四隊角逐，同屬巴林勝利蝎子（Bahrain Victorious Scorpions）的新西蘭奧運代表Nicole van der Kaay和意大利選手Alice Betto，在圖盧茲站單車賽事中相撞。

從Nicole本人上載的影片可見，Alice Betto連人帶車壓向Nicole，導致這位新西蘭選手猛力撞向路邊欄杆。

意外連環圖（點圖放大）

幸好Nicole並未嚴重受傷，她甚至嘗試繼續比賽，只因單車出現問題被迫退賽。她將事發影片上載至個人Instagram帳戶，並指：「我的賽事提早完結，沒有骨折，只有心碎」（My race ended early, but no broken bones, only heart）。

數秒鐘的影片只看到Alice Betto連人帶車將她壓向欄邊導致意外，Nicole解說：「這條影響沒有說明一切，今次純屬意外，不幸地比賽就是會炒車。我們會收拾心情，舐淨傷口，準備下一場賽事。」她更強調，「失誤是會發生的，請保持善良」，似乎已預測到支持者的反應。

支持者和網民拒絕相信純屬意外的解釋，一致認定Alice蓄意撞向Nicole。（Instagram）

「為什麼我們全部人都要扮成那是失誤？」

就算做足「風險管理」，大眾仍不賣帳，有網民一句：「怎可能不是蓄意?」獲過千人讚好，另有人理智分析：「Nicole，那肯定是蓄意所為，這車手應被取消資格……如果你仔細觀看，她改變了方向來阻礙你的路線！」 有人提出質疑：「為什麼我們全部人都要扮成那是失誤……我是否錯過什麼？她明顯挨向你，然後刻意推你……」

幾乎全部人一面倒將矛頭指向Alice Betto蓄意引發意外，甚至有人湧到Alice的Instagram留言，責備她刻意撞倒隊友Nicole，「你是個危險人物，那真是嘔心，你應被取消資格，你真可恥！」聲討之聲不絕，就連她的意大利同胞亦留言炮轟，指她不應代表意大利。

不少人湧到Alice Betto的Instagram留言責罵她。（Instagram）

「這樣的隊友等同敵人」

Nicole好心為隊友Alice的失誤辯解，有網民竟連她也嬲埋，「那是蓄意而且意圖很壞……你有機會嚴重受傷入院……她連回頭看一眼也沒有……你接受這樣只會令日後再發生……你們兩人也應感到羞恥。」也有人說：「這100%是刻意所為，善良去死吧，笑死我。」有人諷刺「這樣的隊友等同敵人」，「有這種隊友不如不跟隊，受處罰然後告別吧。」

Nicole慶幸自己並無大礙。（Instagram）

Nicole之後再發文，再次強調今次為意外事件，「Alice已道歉並深表歉意，而且我無事，沒有骨折！」她表示，炒車後最擔心的是一副亮白牙齒和腦震盪，幸好一切全部無事。Alice Betto最終在該站得第六名。

Alice Betto與兒子合照。（Instagram）

27歲的Nicole和35歲的Alice同屬奧運級人馬，2020東京奧運Nicole van der Kaay代表新西蘭出戰三項鐵人賽事，在女子個人賽得第29名，男女混合賽事得第12名；Alice Betto代表意大利，她在東京奧運女子個人賽得第7名；男女混合賽事得第8名。

意外事發影片：