旺角越野跑小店停售HOKA山鞋3年　店主旁觀劈價潮：我會笑、開心

HOKA山鞋長期大減價，加上行山熱潮退卻，令香港戶外用品行業面對一個小低潮。王永育（Paul sir）在旺角商舖經營樓上舖7年，主要出售跑山及行山用品。他表示疫情初期封關，生意不錯，但到疫情中後期已回落，幸好他的舖頭是自置物業，也沒有聘請員工，營運壓力不算太大。

Paul sir毫不諱言他跟HOKA之間的恩怨，3年前因售價問題與代理商交惡，之後再無出售HOKA，一度被妻子怪責。他承認HOKA的減價對其他山鞋品牌如Brooks及Altra的銷售都有影響。他笑言HOKA山鞋、T8跑褲加上Salomon背囊現在如同跑山界的「校服」。



Blue Mountain Sports店主王永育接受訪問，店中出售VJ、Brooks及Altra的山鞋。（顏銘輝攝）

在HOKA山鞋持續減價半年的背景下，記者5月到訪旺角的Blue Mountain Sports，訪問店主Paul sir。在記者模糊的印象中，這間戶外用品店以前有HOKA出售，但今年上到店一看，只見VJ、Brooks及Altra的山鞋。

3年前與代理有爭執 再沒有出售HOKA

Paul sir解釋：「我哋6年前就賣HOKA，係佢嘅其中一個主力零售，嗰陣嘅銷售就算唔入佢哋前5都係前10。每年拎貨都比上一年多，攞最多貨嘅時候大概一季1000對。3年前，我哋同佢有啲爭執，跟住就冇再賣HOKA。」

Paul sir慶幸已沒有賣HOKA，在今次HOKA減價潮受到的影響不大。（顏銘輝攝）

發生過什麼爭執？Paul sir坦言當年以7折售賣HOKA，收到代理商投訴。「你唔俾我賣7折，但人哋7折就得，我7折點解唔得！人哋賣緊7折，你又唔話佢。」Paul sir說起這件事，仍老馬有火，他續說：「佢話下次唔畀貨我，我話唔畀咪唔畀，我唔會同你講對唔住」。

妻子：點解你要同佢嘈

由2020年起，Paul sir的店舖就沒有再出售HOKA的山鞋。那一年疫情初起，各地封關，市民無法外遊，香港出現井噴式的行山熱潮，HOKA也突然爆紅，成為搶手貨。他笑道：「所以我老婆都話，點解你要同佢（HOKA代理商）嘈，搞到冇HOKA賣，客人想買HOKA都冇得買。」

Paul sir本身是一位越野跑手，也是一位山賽搞手。（顏銘輝攝）

儘管沒有大熱品牌HOKA，但Paul sir承認疫情初期生意不俗，多人買鞋，不過之後很快回落。他說：「間舖係我哋自己，唔需要租金，我哋又自己睇埋檔……疫情期間都係蝕咗自己份人工囉。」

HOKA近幾個月頻頻開倉大特價。（資料圖片/顏銘輝攝）

笑對HOKA減價潮 「不知幾開心」

3年前，Paul sir跟HOKA的代理因為售價7折而不和，但由去年底起，HOKA長期大減價，多次開倉，4折5折成為常態，引發山鞋市場的動盪。「我會笑、開心，因為我都冇佢嘅鞋賣，我都不知幾開心。」看到如今HOKA山鞋的蝕賣清貨，Paul sir說：「如果唔係自己開舖賣鞋，我都會去買返對。」

Paul sir表示疫情初期多人買鞋行山，生意不錯，但很快打回原形。（顏銘輝攝）

「我舖頭一對HOKA都冇，你話對其他鞋有冇影響，點都有。」他表示Altra Olympus系列的山鞋與HOKA Speedgoat功能相似，兩者皆用Vibram鞋底，故較受HOKA減價潮的影響。他說：「如果係Altra，我覺得少咗3成（生意）。Brooks都有10到20%影響，VJ就冇影響。我哋主要係做呢3個牌子。」

Paul sir整理陳列架上的一隻VJ山鞋。（顏銘輝攝）

VJ是芬蘭品牌，幾款山鞋的定價都接近2000元。Paul sir表示VJ的性能比HOKA更佳，非常防跣，但價錢亦貴一截，與HOKA的市場定位不同，所以影響較低。他續介紹Brooks的山鞋走平民化路線，定價在千元以下，會比HOKA的耐用。

Paul sir（右二）在大約10年前曾經參加「四徑」，當年只有4名參加者。（受訪者提供）

山賽搞手開舖 方便參加者領紀念品

Paul sir從前開廠，做過電子廠及製衣廠。他也是一位越野跑手，當年覺得香港的山賽辦得不夠好，所以在10年前開始做搞手，舉辦各類越野賽，例如針山十登與環大帽山越野跑。為方便參加者領取號碼布及紀念品，他7年前在旺角開設樓上舖，出售跑山行山用品。

Paul sir近10年舉辦過多項山賽，例如環大帽山越野跑。（受訪者提供）

Paul sir在店中展示一些山賽的紀念品。（顏銘輝攝）

近月，有開倉將著名越野跑鞋Speedgoat 5由定價1500元減到600元以下，為原價4折，相信低於批發價，算不算賤價？Paul sir說：「我又唔覺得好賤。我自己做廠出身，一對咁嘅鞋成本幾多錢？我成日同人講，咪都係百幾蚊。而家賣五百幾六百蚊，其實人哋仲賺好多錢。」

Paul sir在2013年完成UTMB的比賽。（受訪者提供）

Speedgoat 5 四折清貨不算賤價

「所謂廠價大概係正價10%左右，例如1500蚊正價，廠價就150蚊左右，佢而家賣畀你五六百蚊，你覺得賤咩？我又唔覺得喎，你話佢減到幾十蚊先係真真正正嘅賤價。」

Paul sir的店舖賣山鞋以外，還有衫褲及背囊等裝備。他說：「我係好熟（製衣流程），所以一件衫好唔好、佢哋有冇用心機做嗰件產品，基本上呃唔到我，我都係做廠出身！我知道點樣整一件衫出嚟。」

Paul sir整理貨架上的能量食品。（顏銘輝攝）

開舖7年，Paul sir很喜歡與客人聊天交流，分享產品資訊及訓練心得，他亦會舉辦越野跑工作坊，教人跑山。他說：「我做廠係賺到錢嘅，但嗰種係賺到錢嘅開心，同呢種開心係兩回事。呢種係人與人之間溝通、交談嘅開心，唔係物質上嘅。」

他會告訴客人，沒有一鞋走天涯這回事，不要貪心，「唔好跟風。每對鞋設計唔同，一對鞋唔一定適合所有人。唔係話人哋著嗰對，你又要著嗰對……你要清楚自己係快腳定慢腳，係咪非常怕跣，行開咩路、跑開咩山，所以一個跑者會四五對鞋絕對唔誇張。」

Paul sir在2014年舉行第二屆針山十登。（受訪者提供）

他笑言近期跑山界出現了一套「校服」，很多人喜歡穿HOKA的鞋、T8的褲及Salomon背囊上山。「相信你都聽過T8，佢可以話係跑褲界嘅HOKA，我有時會叫佢哋做校服。」T8的跑褲結合了腰包的設計，方便跑手儲物。

Paul sir表示T8跑褲如像香港跑山界的校服。（顏銘輝攝）

不過，他留意到另一香港品牌AKIV的跑褲興起，有些穿T8的跑友山友都「轉會」，他解釋：「AKIV後面多咗個有拉鏈嘅袋，等你可以放部手機落去，唔會跌出嚟，咁其實T8都唔會跌出嚟，冇話T8唔好，但加多咗條拉鏈你會安心啲。同埋佢聲稱個袋係防水，即係你部手機唔怕濕，落雨又好出汗又好都唔會搞到濕晒。」

Paul sir表示AKIV的跑褲愈來愈多人穿。（顏銘輝攝）

在山界多年，Paul sir表示沒有一個品牌可以歷久不衰，當紅的產品總會被其他人模仿甚至改良及超越。

今年，有幾間戶外用品店相繼續結業。不用承擔舖租及員工人工的Paul sir表示滿意近期的銷售額，「如果你剩係賣鞋，基上你都死梗，所以你睇到我哋鞋唔係佔好多，其他嘢都OK。」